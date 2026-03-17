Colombia busca una exención de sanciones de EU para invertir en proyectos energéticos venezolanos. Foto: AP

BOGOTÁ, Colombia (AP).- Este día, Colombia anunció que está solicitando una exención de las sanciones estadounidenses para invertir en proyectos de electricidad y gas natural en Venezuela, lo que podría incluir la reapertura de un gasoducto entre los dos países vecinos de Sudamérica.

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, declaró que su país está solicitando una licencia para invertir en Venezuela a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que la petrolera estatal colombiana Ecopetrol está consultando con funcionarios estadounidenses sobre los requisitos regulatorios para lanzar varios proyectos con el gobierno venezolano.

Estados Unidos ha estado suavizando las sanciones contra la industria petrolera venezolana tras la incursión militar estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro. Este cambio ha permitido a varias empresas estadounidenses comprar y vender petróleo venezolano.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido durante mucho tiempo un crítico de las sanciones estadounidenses contra Venezuela, a las que culpa de la prolongada crisis económica del país.

El interés de Colombia por el gas natural venezolano se reavivó en 2022, cuando Petro fue elegido presidente y restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela. Sin embargo, las sanciones estadounidenses contra las empresas que invierten en Venezuela habían impedido que la petrolera estatal colombiana desarrollara proyectos en el país.

Las empresas o entidades gubernamentales que inviertan en Venezuela sin una licencia especial de Estados Unidos se arriesgan a sufrir sanciones severas, como la exclusión del sistema financiero estadounidense o la incautación de sus activos en Estados Unidos.

En diciembre de 2024, Colombia comenzó a importar gas a gran escala después de haber sido autosuficiente durante cuatro décadas, y los críticos afirmaron que Petro había disuadido a las empresas de lanzar nuevos proyectos en Colombia.

La semana pasada se canceló una reunión entre Petro y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pero se celebraron reuniones bilaterales entre funcionarios que representaban a los ministerios de defensa, comercio y energía.

Tras esas reuniones, Venezuela envió a Colombia una pequeña cantidad de gas licuado de petróleo (GLP) mediante camiones cisterna que cruzaron la frontera común. "Este es el primer paso... la primera exportación de GLP de Venezuela a Colombia", declaró Rodríguez a la prensa.

Las autoridades colombianas afirman ahora que desean reabrir un oleoducto entre ambos países que fue construido en 2007 pero que ha estado inactivo desde 2019 debido a disputas políticas y falta de mantenimiento.