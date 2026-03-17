Díaz-Canel estalla contra Trump y acusa que "EU amenaza a Cuba casi a diario"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En un nuevo enfrentamiento contra Estados Unidos, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez acusó al gobierno de Donald Trump de amenazar “públicamente y casi a diario” con derrocar por la fuerza el orden constitucional de la isla.

"EU amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas. Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos", escribió en sus redes sociales el mandatario.

Díaz-Canel advirtió que de continuar así, "ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable".

El pasado El 29 de enero Trump declaró una “emergencia nacional” respecto a la isla y firmó una orden ejecutiva que impone un bloqueo petrolero efectivo, sancionando a terceros países que envíen combustible a Cuba. Esta medida se intensificó tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

La crisis energética cubana se agravó dramáticamente después de que fuerzas estadounidenses detuvieran a Maduro y a su esposa Cilia Flores el 3 de enero en una operación militar en Caracas. Trump anunció entonces que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta una transición y cortó de inmediato los envíos de petróleo venezolano a Cuba, principal sostén energético de la isla durante años.

El mandatario estadunidense ha repetido públicamente que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero” y ha sugerido un “friendly takeover” o toma amistosa de la isla, aunque también ha advertido que podría no ser “amistosa”.

Paralelo con Nicolás Maduro

Esta retórica defensiva del presidente de Cuba y de “resistencia inexpugnable” recuerda de manera directa las amenazas y declaraciones similares que realizó Nicolás Maduro en los meses previos a su detención.

El líder venezolano también acusó a Trump de pretender derrocarlo por la fuerza y de aplicar una “guerra económica” como castigo colectivo. Apenas semanas después, el 3 de enero, Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y narcotráfico.

Trump cree que tendrá "el honor" de "tomar o liberar Cuba"

El lunes, Trump declaró que será quien tenga "el honor" de "tomar Cuba" en referencia a su intención de forzar un acuerdo con las autoridades de La Habana o, de lo contrario, impulsar una intervención más directa.

Un periodista cuestionó a Trump durante un acto en la Casa Blanca si la estrategia con Cuba sería similar a aplicada en Venezuela o Irán. "No puedo decirte eso. Ellos están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada", dijo

De inmediato, afirmó "creo que tendré el honor de tomar Cuba". "Ese sería un gran honor", señaló. Otro periodista le pidió más explicaciones sobre la expresión "tomar Cuba": "Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad".

El gobierno de Trump exige que La Habana libere a presos políticos y avance hacia la liberalización política y económica a cambio de levantar las sanciones. Trump también ha planteado la posibilidad de una “toma amistosa de Cuba”.

Aunque Cuba produce el 40% de su petróleo y ha estado generando su propia electricidad, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, en medio del deterioro de su red eléctrica.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba dijo en la red social X que la isla había restablecido el sistema eléctrico en la ciudad occidental de Pinar del Río y en la provincia sudoriental de Holguín, y que algunos “microsistemas” comenzaban a operar en varios territorios.

Los medios estatales informaron que para el lunes en la noche se había restablecido la electricidad para el 5% de los residentes de la capital, La Habana, lo que representa a unos 42 mil clientes.