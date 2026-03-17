Líbano supera los 900 muertos por ataques israelíes; ONU advierte de posibles "crímenes de guerra"

Humo se eleva desde un edificio alcanzado por un ataque israelí, el jueves 12 de marzo de 2026, en el centro de Beirut, Líbano. Foto: AP Foto/Hussein Malla

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- La guerra en Medio Oriente sigue golpeando con dureza al Líbano. Este martes, el Ministerio de Sanidad de ese país aseguró que los ataques del Ejército israelí, que mantiene enfrentamientos contra el movimiento chií Hezbolá, han matado a al menos 912 personas desde el 2 de marzo.

Según informó el ministerio, entre las víctimas mortales hay al menos 67 mujeres y 111 niños. También habría 38 trabajadores sanitarios entre los fallecidos. Igualmente, detalló que más de 2 mil 200 personas han resultado heridas desde esa misma fecha.

Tan solo en las últimas 24 horas -aseguró el Ministerio- los ataques israelíes causaron la muerte de 26 personas e hirieron a otras 80.

En ese contexto la oficina de derechos humanos de la ONU se pronunció este martes sobre la situación del país de Medio Oriente. Según aseguró, los ataques aéreos israelíes contra edificios residenciales, personas desplazadas y trabajadores de la salud en ese país están generando preocupación sobre el respeto del derecho internacional y podrían constituir crímenes de guerra.

“Los bombardeos israelíes han destruido edificios residenciales completos en zonas urbanas densamente pobladas, con múltiples miembros de una misma familia —incluidas mujeres y niños— muertos juntos”, declaró en Ginebra el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan.

El Ejército israelí, que no ha respondido a las acusaciones de la ONU, mantiene bombardeos sobre Líbano desde que Hezbolá lanzó cohetes contra su territorio en apoyo a Irán, al inicio de la guerra que Israel libra junto a Estados Unidos contra ese país.

Previamente, Israel ha sostenido que sus operaciones están dirigidas contra infraestructura de Hezbolá y las ha presentado como acciones defensivas destinadas a proteger su territorio.

La oficina de la ONU también pidió investigar los ataques contra personas desplazadas que se refugiaban lo largo del litoral de la capital, Beirut, y también contra un centro de salud en la localidad de Bint Jbeil, al sur de Líbano.

“El derecho internacional es muy claro en que atacar deliberadamente a civiles o a bienes civiles constituye un crimen de guerra”, sentenció Al-Kheetan.

“El desplazamiento está aumentando a un ritmo vertiginoso”: ONU

La guerra también ha provocado desplazamientos masivos en Líbano. Cerca de una quinta parte de la población ha sido registrada como desplazada tras las denominadas “órdenes de evacuación” emitidas por Israel, dirigidas principalmente a zonas del sur del país y a los suburbios del sur de la capital.

Al respecto, también se pronunció Al-Kheetan, quien dijo que la extensión de estas órdenes en la zona entre los ríos Litani y Zaharani podría constituir desplazamiento forzado, que está prohibido por el derecho internacional humanitario

Igualmente, el coordinador humanitario de la ONU en Líbano, Imran Riza, señaló que los civiles están pagando un alto precio por la escalada del conflicto.

“El desplazamiento está aumentando a un ritmo vertiginoso. En este momento, cientos de miles de personas han abandonado sus hogares, muchas de ellas con muy poco, solo la ropa que llevaban puesta”, afirmó.

También señaló que las entregas de ayuda se han visto limitadas por recortes globales en la financiación y por interrupciones en las cadenas de suministro.

Tres soldados libaneses muertos en un ataque aéreo israelí

Por otro lado, según dio a conocer el Ejército libanés, tres soldados libaneses murieron y otros dos resultaron heridos en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano.

En su publicación en la red social X, el Ejército dijo que los soldados fueron alcanzados mientras se desplazaban en un automóvil y una motocicleta y que fueron trasladados a un hospital.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró que supo de los reportes de sobre los soldados libaneses y que estaba revisando lo sucedido. Sin embargo, aseguró que sus operaciones iban dirigidas contra Hezbolá.

No es el primer incidente que involucra al Ejército libanés. De hecho, a comienzos de este mes, otros tres soldados murieron en los ataques israelíes.

Estados Unidos estaría alentando a Siria a actuar contra Hezbolá: Reuters

La agencia de noticias Reuters -citando a cinco personas con conocimiento sobre el asunto- reporta que Estados Unidos estaría alentando a Siria a considerar el envío de fuerzas al este del Líbano para ayudar a desarmar a Hezbolá. Sin embargo, en su nota exclusiva aseguró que las autoridades sirias se estarían mostrando reacias a emprender esa misión por temor a verse arrastradas a la guerra en Medio Oriente y a exacerbar las tensiones sectarias.

La idea habría sido discutida por primera vez el año pasado entre funcionarios de ambos países, según le dieron a conocer a Reuters dos funcionarios sirios y otras dos personas familiarizadas con las conversaciones. Pero, según aseguran, la propuesta fue planteada nuevamente por funcionarios estadunidenses en el contexto de la escalada conjunta con Israel contra Irán.

La agencia de noticias precisa que dos de los funcionarios sirios indicaron que la solicitud llegó poco antes del inicio del conflicto, mientras que una fuente de inteligencia occidental afirmó que fue justo después.

Reuters también asegura que consultó a 10 fuentes que hablaron en condición de anonimato (seis funcionarios y asesores del gobierno sirio, dos diplomáticos occidentales, un funcionario europeo y una fuente de inteligencia occidental) y que todas coincidieron en que el Gobierno sirio, liderado por islamistas suníes, ha considerado con cautela una operación transfronteriza, pero sigue siendo reticente.

A pesar de la histórica enemistad con Hezbolá y Teherán, el presidente sirio Ahmed al-Sharaa ha actuado con cautela desde el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Al respecto, un alto funcionario sirio, señaló que Damasco y otros aliados árabes habían acordado que el país debía mantenerse al margen de la guerra y limitarse a medidas defensivas.

Con información de Reuters, AFP, EFE y AP.