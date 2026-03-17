Petro denuncia bombardeos de Ecuador contra Colombia y pide intervención de Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras votar en las elecciones legislativas celebradas en Bogotá, Colombia, el domingo 8 de marzo de 2026. Foto: AP

BOGOTÁ (apro).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que cuenta con evidencias de que su país está siendo bombardeado por Ecuador en el sur del territorio, muy cerca de la frontera que comparten las dos naciones, y dijo que pidió a su colega estadunidense, Donald Trump, intervenir para evitar una guerra.

Durante un Consejo de Ministros realizado la noche del lunes, Petro dijo que apareció una bomba aérea sin estallar en un caserío colombiano cerca de la frontera con Ecuador y, además, “ya van muchos estallidos” en esa región limítrofe, por lo cual los organismos de seguridad de Colombia desarrollan una investigación.

Petro además reveló la existencia de una grabación que le hizo llegar una fuente ecuatoriana a los servicios de seguridad colombianos que confirmaría que los bombardeos en territorio colombiano provienen de Ecuador.

Todos estos hechos, indicó, están “ratificando un poco mi sospecha, (aunque hay que) investigarla bien, de que están bombardeándonos desde Ecuador”.

El presidente colombiano dijo que por ello pidió a su colega estadunidense, Donald Trump que actúe y “llame al presidente de Ecuador (Daniel Noboa) porque nosotros no queremos ir a una guerra”.

El jueves pasado, Petro sostuvo una conversación telefónica de cerca de media hora con nte Trump, pero no se revelaron detalles de los temas que abordaron ambos mandatarios.

En el Consejo de Ministros realizado la noche del lunes Petro sostuvo que una vez concluya la investigación que realiza Colombia sobre los eventuales bombardeos de Ecuador su gobierno tendrá que tomar “las decisiones del caso” porque “la soberanía nacional se respeta”.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, reconoció esta mañana que su país “tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares; no son ecuatorianos, son grupos que pasan a nuestra frontera, desde Colombia, pero están ubicados en territorio ecuatoriano".

Dijo que esta información se la confirmó esta madrugada el presidente Noboa, quien también negó que su país realice bombardeos en territorio colombiano.

En una declaración esta mañana al periodista colombiano Luis Carlos Vélez, conocido por sus posturas de extrema derecha, Noboa afirmó: “Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla que Petro deja andar libre y cruzar la frontera”.

Vecino hostil

La denuncia de Petro sobre los eventuales bombardeos ecuatorianos se produce en momentos en que el presidente Noboa ha acusado reiteradamente a Colombia de no cooperar para evitar que cargamentos de cocaína colombiana crucen a territorio ecuatoriano para ser exportados hacia América del Norte, Europa y Asia.

Además, coincide con la llegada de tropas y equipo bélico estadunidenses a Ecuador en el marco de un acuerdo de cooperación en seguridad que la oposición ecuatoriana ha denunciado como violatorio de la Constitución.

Tropas de Estados Unidos y Ecuador iniciaron hace dos semanas “operativos conjuntos” en territorio ecuatoriano en la zona limítrofe con Colombia.

El mes pasado, el mandatario ecuatoriano impuso un arancel del 30% a los productos colombianos y hace dos semanas semana lo subió al 50% como represalia por lo que él llama “falta de cooperación” para combatir a los grupos de crimen organizado en la frontera común.

Los indicios de que desde territorio ecuatoriano se han producido bombardeos contra territorio colombiano se remontan a enero pasado, cuando se comenzó a registrar una cadena de “explosiones” en laboratorios de procesamiento de cocaína en zonas rurales del suroccidente de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador.

Expertos en seguridad colombianos sospecharon que los ataques anunciados por Trump contra organizaciones colombianas del narcotráfico ya estaban en marcha.

Hasta el presidente Petro, que el pasado 3 de febrero se reunió con Trump en la Casa Blanca tras un año de confrontación política entre ambos mandatarios, dijo tras ese encuentro que “en la frontera con Ecuador hay decenas de muertos, calcinados”, y llamó a los campesinos cocaleros de esa región a sustituir los cultivos de hoja de coca “antes de que nos calcinen con drones”.

Una fuente consultada por?Proceso?dijo que cuando Petro habló de “decenas de muertos” se refería a los “más de 30” cadáveres levantados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal en los sitios de los hechos, que se localizan en áreas rurales del suroccidental municipio de Tumaco, colindante con la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.

Los “operativos conjuntos” entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y militares estadunidenses entraron en una nueva fase desde el pasado domingo, cuando entró en vigor un toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.