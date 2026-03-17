Petro revela que hay 27 cuerpos calcinados por bombardeos en la frontera con Ecuador

Personal de la Fuerza Aérea destruye una pista de aterrizaje que sospechan que está siendo utilizada por aeronaves ilícitas, en Milagro, Ecuador, el lunes 16 de marzo de 2026. Foto: AP

BOGOTÁ (apro).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo hoy que hay 27 cuerpos calcinados por bombardeos en la frontera con Ecuador y afirmó que esos ataques, desde el aire, no fueron cometidos ni por su gobierno ni por grupos armados colombianos, lo que confirma su tesis de que el responsable de esos hechos es el vecino país.

En su cuenta de X, Petro señaló que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser autoría ni de las organizaciones delictivas, porque no tiene aviones, ni de la Fuerza Pública de Colombia, porque él no ha dado la orden de atacar.

“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, escribió el presidente colombiano.

Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden.



Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,… pic.twitter.com/XStGFXhI2t — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

El lunes en la noche, Petro denunció que cuenta con evidencias de que su país está siendo bombardeado por Ecuador en el sur del territorio, muy cerca de la frontera que comparten las dos naciones, y dijo que pidió a su colega estadunidense, Donald Trump, intervenir para evitar una guerra.

El mandatario colombiano dijo que apareció una bomba arrojada de un avión, sin estallar, en un caserío colombiano cerca de la frontera con Ecuador y, además, “ya van muchos estallidos” en esa región limítrofe, por lo cual los organismos de seguridad de Colombia desarrollan una investigación.

Una fotografía de ese artefacto explosivo fue reposteada por Petro en su cuenta de X y llamó a “investigar a profundidad está bomba caída en la frontera colombiana con Ecuador desde avión”

Afirmó que cayó a cien metros de una vivienda de campesinos pobres.