Trump retrasa viaje a China hasta los próximos meses para centrarse en la guerra contra Irán

Trump retrasa viaje a China hasta los próximos meses para centrarse en la guerra contra IránLa visita de Trump a China se considera una oportunidad para consolidar una frágil tregua comercial entre las dos superpotencias, pero se ha complicado por la guerra en Irán.
WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que retrasará un viaje diplomático a China que se había planificado durante meses, pero que empezó a desmoronarse mientras presionaba a Beijing y otras potencias mundiales para proteger militarmente el estrecho de Ormuz.
Durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval, Trump declaró que iría a China dentro de cinco o seis semanas en lugar de a finales de marzo. Señaló que estaría “reiniciando” su visita con el presidente chino Xi Jinping, sin dar más detalles.
