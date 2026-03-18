Activista denuncia abusos sexuales del histórico líder de los trabajadores César Chávez

César Chávez. César Chávez, un trabajador agrícola, organizador laboral y líder de la huelga de la uva de Delano, California, fotografiado en 1965 en una oficina de California. Foto: AP Foto, George Brich, Archivo

La líder de derechos laborales Dolores Huerta afirmó que César Chávez abusó sexualmente de ella, en medio de denuncias de otras personas sobre abusos por parte del histórico presidente del sindicato United Farm Workers.

Una investigación del New York Times determinó el miércoles que Chávez atraía y abusaba sexualmente de niñas y jóvenes que trabajaban en el movimiento, incluida Dolores Huerta, cofundadora del sindicato.

En un comunicado difundido el miércoles, Huerta señaló que guardó silencio durante 60 años por temor a que sus palabras perjudicaran al movimiento de los trabajadores agrícolas.

Huerta describió dos encuentros sexuales con Chávez: uno en el que fue “manipulada y presionada” y otro en el que fue “forzada contra mi voluntad”.

“Cargué con este secreto durante tanto tiempo porque construir el movimiento y garantizar los derechos de los trabajadores agrícolas fue la obra de mi vida. La formación de un sindicato era el único vehículo para lograr y asegurar esos derechos, y no iba a permitir que César ni nadie más se interpusiera”, declaró Huerta.

Huerta indicó que no sabía que Chávez había lastimado a otras mujeres y condenó sus acciones, pero recordó a los lectores que el movimiento de los trabajadores agrícolas es más grande que una sola persona.

“Las acciones de César no reflejan los valores de nuestra comunidad y de nuestro movimiento", indicó Huerta. "El movimiento de los trabajadores agrícolas siempre ha sido más grande y mucho más importante que cualquier individuo. Las acciones de César no disminuyen las mejoras permanentes logradas para los trabajadores agrícolas con la ayuda de miles de personas. Debemos seguir participando y apoyando a nuestra comunidad, que necesita defensa y activismo ahora más que nunca.

Líderes latinos y grupos comunitarios están sopesando ahora el impacto de sus acciones en el movimiento de derechos laborales.

En sus reacciones a la noticia, defensores latinos de los derechos civiles subrayaron que el movimiento de los trabajadores agrícolas no era solo Chávez, sino miles de otras personas que se unieron para luchar por la justicia.

Los líderes de Voto Latino señalaron en un comunicado que, sin importar su legado o el marco histórico, las acciones de Chávez son inexcusables. De manera similar, LULAC difundió un comunicado en el que condenó cualquier forma de violencia sexual y afirmó que “ningún individuo, independientemente de su estatura o legado, está por encima de rendir cuentas”.

Aunque la noticia de estas denuncias es devastadora para la comunidad latina, Voto Latino enfatizó que no borra el trabajo realizado por las miles de mujeres y hombres que construyeron el movimiento de los trabajadores agrícolas.

“Las mujeres que organizaron, marcharon y se sacrificaron junto a los trabajadores agrícolas llevaron este movimiento sobre sus espaldas”, declaró Voto Latino. “Dolores Huerta —una luchadora, una gigante del movimiento laboral y alguien que está entre las sobrevivientes de este abuso— ayudó a construir todo lo que este movimiento representa”.

La congresista Teresa Leger Fernández, presidenta del Caucus de Mujeres Demócratas, emitió un comunicado el miércoles en el que dijo estar desconsolada y profundamente perturbada por las denuncias sobre Chávez y por lo que describió como un doloroso relato de lo que Huerta soportó.

Leger Fernández señaló que el movimiento de los trabajadores agrícolas y de derechos civiles fue construido por incontables personas, incluidas mujeres y familias que se sacrificaron por un futuro mejor.

“Honrar ese legado significa enfrentar verdades dolorosas y continuar el trabajo por la justicia con honestidad y humanidad”, dijo la congresista de Nuevo México. “Un movimiento arraigado en la justicia debe abordar toda injusticia”.

Agregó que el caucus de mujeres se solidarizará con las sobrevivientes y seguirá luchando por “un futuro en el que todas las mujeres y niñas estén seguras en sus comunidades, hogares y en el trabajo”.

El sindicato United Farm Workers ya se ha distanciado de las celebraciones anuales de su fundador, al calificar las denuncias de preocupantes.

En un comunicado el martes, el sindicato apuntó que las denuncias de “abuso de mujeres jóvenes o menores” eran lo suficientemente preocupantes como para instar a personas de todo el país a participar en eventos de justicia migratoria o actos de servicio en lugar de conmemorar a Chávez.