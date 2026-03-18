Ecuador reconoce lanzamiento de bomba hallada en Colombia

BOGOTÁ (apro).- Una bomba de alto poder que cayó en territorio colombiano sin estallar fue lanzada desde Ecuador el pasado 3 de marzo en el marco de una operación conjunta de militares estadunidenses y ecuatorianos contra una estructura delictiva que opera en la frontera entre ambos países, reportó hoy el ministro de Defensa de Colombia, general Pedro Sánchez.

En un comunicado, Sánchez informó que luego de sostener una reunión virtual con el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, y con altos mandos de las Fuerzas Armadas de Ecuador, quedó establecido que el artefacto hallado en territorio colombiano “corresponde a una de las bombas empleadas por Ecuador en esa operación” conjunta.

De esta manera, quedó en entredicho el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien el martes acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de incurrir en informaciones “falsas” al señalar, tras el hallazgo de ese artefacto explosivo, que Colombia podría estar siendo bombardeado desde el vecino país.

La noche del lunes pasado, Petro dijo que Ecuador podría estar lanzando ataques aéreos contra Colombia, y ayer martes sostuvo que esas incursiones militares ecuatorianas ya han dejado “27 cuerpos calcinados” en Colombia.

El ministro Sánchez afirmó que en la reunión con autoridades ecuatorianas, se determinó que el pasado 3 de marzo, las Fuerzas Armadas del vecino país realizaron una operación que incluyó un bombardeo en un punto denominado La Isla, en Sucumbíos, Ecuador, a pocos metros de la frontera con Colombia.

Uno de los artefactos explosivos usados en esa operación, en la que intervinieron militares estadunidenses, fue hallado en territorio colombiano, aunque “el punto de impacto inicial de la bomba fue en territorio ecuatoriano, donde también se halló una espoleta de la misma”, indicó Sánchez.

Dijo que en la reunión, Colombia expuso a las autoridades ecuatorianas “los distintos eventos ocurridos en la zona fronteriza y manifestó su preocupación por la aparición de este artefacto en su territorio, así como las acciones adelantadas hasta el momento”.

Entre las hipótesis sobre cómo llegó la bomba a territorio colombiano se mencionaron dos: que la bomba haya rebotado y llegado “de forma no intencional” a Colombia y que la bomba haya sido posteriormente movilizada por terceros desde el punto de impacto.

Por ello, Sánchez y sus colegas ecuatorianos decidieron enviar una comisión técnica binacional al lugar de los hechos para “aclarar lo sucedido”.

El incidente binacional se produce en contexto de intensificación de la relación militar entre Ecuador y Estados Unidos para combatir a los grupos del narcotráfico.

Desde hace semanas han llegado a Ecuador tropas y equipo bélico estadunidenses, lo que la oposición ecuatoriana ha denunciado como violatorio de la Constitución.

Los indicios de que desde territorio ecuatoriano se han producido bombardeos contra territorio colombiano se remontan a enero pasado, cuando se comenzó a registrar una cadena de “explosiones” en laboratorios de procesamiento de cocaína en zonas rurales del suroccidente de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador.

Expertos en seguridad colombianos sospecharon que los ataques anunciados por Trump contra organizaciones colombianas del narcotráfico ya estaban en marcha.

Hasta el presidente Petro, que el pasado 3 de febrero se reunió con Trump en la Casa Blanca tras un año de confrontación política entre ambos mandatarios, dijo tras ese encuentro que “en la frontera con Ecuador hay decenas de muertos, calcinados”, y llamó a los campesinos cocaleros de esa región a sustituir los cultivos de hoja de coca “antes de que nos calcinen con drones”.

Una fuente consultada por Proceso dijo que cuando Petro habló de “decenas de muertos” se refería a los “más de 30” cadáveres levantados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal en los sitios de los hechos, que se localizan en áreas rurales del suroccidental municipio de Tumaco, colindante con la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.