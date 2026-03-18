Israel anuncia la muerte de otro alto funcionario iraní, ataques de Irán matan a 2 cerca de Tel Aviv

Autoridades israelíes colocando banderas israelíes y estadounidenses en un lugar alcanzado por un misil iraní que mató a dos personas en Ramat Gan, Israel, el miércoles 18 de marzo de 2026. Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel dijo el miércoles que había abatido a otro alto funcionario iraní, el tercero en dos días, mientras Irán se arremetió con ataques contra sus vecinos del Golfo e Israel, empleó algunos de sus misiles más recientes para evadir las defensas antiaéreas y mató a dos personas cerca de Tel Aviv.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, fue abatido en un ataque nocturno y prometió que “se esperan importantes sorpresas a lo largo de este día en todos los frentes”, sin dar más detalles.

La televisión estatal iraní confirmó el asesinato de Khatib, a quien Washington sancionó en 2022 por presuntas actividades relacionadas con el cibernestismo contra Estados Unidos y sus aliados. El presidente iraní Masoud Pezeshkian calificó la muerte de Khatib como “un asesinato injusto”. Israel mató el martes al principal funcionario de seguridad iraní Alí Larijani y al jefe de la fuerza Basij del cuerpo paramilitar Guardia Revolucionaria.

En Líbano, Israel mantuvo una intensa presión con ataques que, según dijo, como objetivo a milicianos de Hezbollah tenían respaldados por Irán, alcanzando varios edificios de apartamentos en Beirut y matando al menos a una docena de personas.

En Irán, el complejo de la central nuclear de Bushehr fue alcanzado por un proyecto la noche anterior, pero no hubo heridos y la planta no sufrió daños, informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tras recibir un informe de Teherán. El director de la OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamado “a la máxima moderación durante el conflicto para evitar el riesgo de un accidente nuclear”.

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán para iniciar la guerra el 28 de febrero, Irán ha atacado la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo, así como bases militares, como parte de una estrategia para elevar los precios del petróleo y presionar a Washington para que retroceda.

El miércoles, medios estatales iraníes también informaron sobre un ataque contra instalaciones asociadas al enorme yacimiento marino de gas natural Pars Sur de Irán. La parte iraní del yacimiento, el yacimiento Pars Sur, fue atacada y estaba ardiendo, según informes. Hasta el momento, se desconoce si hay víctimas.

Posteriormente, la televisión estatal iraní informó que la República Islámica atacaría infraestructura de petróleo y gas en Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos después de que su yacimiento fuera alcanzado. Qatar, que comparte el yacimiento Pars Sur con Irán, culpó a Israel del ataque.

Mientras tanto, Teherán mantiene su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, la ruta marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha alimentado crecientes preocupaciones sobre una crisis energética global.

El precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo obstinadamente por encima de los 100 dólares por barril en las primeras operaciones del miércoles, con un alza de más del 40% desde el inicio de la guerra.

Ejecución y víctimas en Irán

Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para la agencia de inteligencia israelí Mossad, según la agencia Mizan, dependiente de la judicatura. En el reporte del miércoles se le identificó como Kourosh Keyvani y se afirmó que “proporcionó imágenes e información sobre lugares sensibles” a Israel.

Más tarde en el día, Mizan informó que un complejo de un tribunal en Larestán, un condado en el sur de la provincia de Fars, fue alcanzado por un ataque aéreo y que al menos ocho personas murieron.

En otros hechos, medios iraníes dijeron que la selección nacional femenina de fútbol ha regresado a la República Islámica después de que varias de las jugadoras habían solicitado asilo en Australia. El equipo fue recibido por funcionarios iraníes tras cruzar la frontera con Turquía. Dos jugadores optaron por permanecer en Australia, mientras que otros que inicialmente solicitaron asilo más tarde cambiaron de opinión.

Irán ataca a los estados del Golfo Pérsico

Irán atacó el miércoles la vasta Provincia Oriental de Arabia Saudí, donde se encuentran muchos de sus yacimientos petrolíferos, así como Kuwait, Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que un proyecto provocó un pequeño incendio en su base en Emiratos Árabes Unidos, cerca de Dubái, pero no causó heridos. Se oyeron explosiones cerca de la Base Aérea de Al Minhad, utilizada por naciones occidentales como centro de tránsito para el conjunto de Oriente Medio.

Las alertas de misiles volvieron a sonar más tarde en Dubái mientras el sonido de los interceptores explotando en lo alto retumbaba por toda la ciudad-estado.

Arabia Saudita derribó un misil balístico que tenía como objetivo el área de la Base Aérea Príncipe Sultán, que alberga fuerzas y aeronaves estadounidenses, y dos drones que se dirigieron al barrio diplomático de Riad, que alberga la embajada de Estados Unidos y otras misiones extranjeras.

Irán ha prometido continuar restringiendo el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, que conduce del golfo Pérsico al océano abierto. Desde que comenzó el conflicto, algunos barcos han logrado pasar con sus cargamentos —algunos de los cuales eran iraníes, pero también de India, Turquía y otros lugares—. Irán insiste en que la vía fluvial está abierta, sólo que no para Estados Unidos o muchos de sus aliados.

Irak, que suspendió las operaciones en su principal terminal petrolera en el golfo Pérsico la semana pasada cuando el puerto de Basora fue atacado, dijo el miércoles que había alcanzado un acuerdo con la administración kurda autónoma del norte de Irak. El Ministerio de Petróleo dijo que comenzará a exportar 250.000 barriles de crudo por día desde Kirkuk a través de un oleoducto hacia el norte, hasta el puerto turco de Ceyhan, en el mar Mediterráneo.

Arabia Saudí también evita ya el estrecho de Ormuz enviando parte de su petróleo por oleoducto a través del país para ser embarcado desde un puerto del mar Rojo.

Irán lanza misiles de múltiples ojivas contra Israel

En respuesta a la muerte de Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y una de las figuras más poderosas del país, el cuerpo paramilitar Guardia Revolucionaria informó el miércoles que había atacado el centro de Israel con misiles de múltiples ojivas, que tienen mayores probabilidades de evadir los sistemas de defensa antimisiles y pueden saturar los sistemas de seguimiento por radar.

La Guardia Revolucionaria de Irán señaló que la fuerza lanzó los misiles de múltiples ojivas Khorramshahr-4 y Qadr para vengar la muerte de Larijani. Imágenes grabadas por The Associated Press muestran al menos un misil liberando municiones de racimo sobre Israel.

Israel dijo que dos personas murieron en Ramat Gan, al este de Tel Aviv.

Larijani fue un asesor principal de políticas del fallecido líder supremo Alí Jamenei en materia de estrategia en las conversaciones nucleares con el gobierno de Trump. El funcionario fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en enero por su papel de “coordinar” la violenta represión de Irán contra protestas a nivel nacional.

El general Gholam Reza Soleimani, jefe de la milicia Basij de la Guardia Revolucionaria, también murió en un ataque israelí el martes. Soleimani fue sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por su papel en la represión de la disidencia durante años a través del Basij.

Khatib, el jefe de inteligencia, había sido sancionado por Estados Unidos en 2022 ante la acusación de que su ministerio había “participado en actividades cibernéticas” contra Estados Unidos y sus aliados.

La embajada de Estados Unidos en Bagdad también fue atacada por segundo día consecutivo a primera hora del miércoles, dijeron dos funcionarios de seguridad iraquíes, bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar. Grupos de milicias proiraníes han atacado regularmente objetivos estadounidenses en Irak desde el inicio de la guerra.

Israel retoma los bombardeos en Líbano

Israel redujo a escombros un edificio de apartamentos en el centro de Beirut aproximadamente una hora después de emitir un aviso de evacuación, en el cuarto ataque al edificio. El ejército israelí sostuvo que Hezbollah utilizaba el inmueble para almacenar “millones de dólares destinados a financiar sus actividades”, sin aportar pruebas.

En total, 10 personas murieron en ataques israelíes en el centro de Beirut, según el Ministerio Libanés de Salud. Otras dos personas murieron en un ataque aéreo en el valle occidental de Bekaa, indicó el ministerio.

Entre los muertos en Beirut había un periodista de la televisión AL-Manar de Hezbollah, dijo la emisora. Al-Manar dijo que el jefe de su programa político, Mohammed Sherri, murió junto con su esposa, y que sus hijos y nietos resultaron heridos.

El ejército israelí también dijo que había iniciado una oleada de ataques contra Hezbollah en el sur del Líbano “en respuesta a disparos hacia territorio israelí”. No había reportes inmediatos de daños o bajas en esos bombardeos.

Los ataques de Israel han desplazado a más de 1 millón de libaneses —aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno libanés, que afirma que 912 personas han muerto y 2.221 han resultado heridas. En Israel, 14 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Al menos 13 miembros del ejército de Estados Unidos han muerto.

Más de 1.300 personas han muerto en Irán desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, según la Media Luna Roja iraní.