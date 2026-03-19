Congresistas demócratas de EU buscan blindar el Mundial de la presencia de ICE

Elementos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Foto: Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tres proyectos de ley elaborados por representantes del Partido Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos buscan limitar la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la realización del Mundial de futbol.

A menos de tres meses de darse la patada inicial de la justa mundialista, las congresistas Nellie Pou y LaMonica McIver, de Nueva Jersey, junto a Eric Swalwell, de California, presentaron iniciativas para evitar el uso de recursos federales en redadas y acciones que busquen la detención de personas con fines migratorios, según reportó el portal The Athletic.

La propuesta de Pou llamada “Salvar la Copa del Mundo” prohíbe el uso de fondos para operativos de inmigración en un radio de una milla (1.6 kilómetros) en cualquier estadio que se desempeñe como sede mundialista, así como en los denominados Fan Fest en dichas ciudades.

Asimismo, la iniciativa de Swalwell, titulada “Paso Seguro a la Copa del Mundo”, extiende la prohibición de fondos para que se eviten las acciones de ICE en todas las zonas metropolitanas donde se desarrollen los 78 partidos del Mundial programados en territorio estadunidense.

Por su parte, McIver desarrolló el proyecto bajo el nombre de “Proteger a los Asistentes a la Copa del Mundo”, y busca contener a la agencia para que intervenga en programas de colaboración de inmigración como los llamados acuerdos 287 (g), convenios formales entre ICE y las policías locales para ejercer atribuciones migratorias bajo la supervisión federal.

Dichas iniciativas se dan ante la falta de garantías de ICE para no organizar operativos durante el Mundial de futbol, además de que las autoridades de la propia agencia han manifestado que serán parte del dispositivo de seguridad del torneo, lo que deja abierta la posibilidad para ejecutar redadas en el marco de la Copa.