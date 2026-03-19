Joe Kent: quién es el director antiterrorismo de Trump que renunció por Irán

Joe Kent deja cargo antiterrorismo en la administración Trump y señala presión de Israel en conflicto con Irán.. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, presentó su renuncia el 17 de marzo de 2026 tras expresar desacuerdos con la estrategia del gobierno frente a Irán y referirse a la influencia de Israel en ese contexto.

De acuerdo con información difundida por la agencia AP el 18 de marzo de 2026, Kent dejó el cargo después de cuestionar la justificación de las acciones militares y señalar que, desde su perspectiva, Irán no representaba una amenaza inminente en ese momento.

Su salida se convirtió en una de las primeras dimisiones de alto nivel relacionadas con el manejo del conflicto en Medio Oriente dentro del entorno político cercano a Trump, según reportes coincidentes de medios internacionales publicados ese mismo día.

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Trayectoria en seguridad, inteligencia y fuerzas armadas

Joseph Kent nació en 1980 en el estado de Oregon y desarrolló una carrera en el Ejército de Estados Unidos, donde formó parte de unidades como los Rangers y fuerzas especiales. Posteriormente trabajó como oficial paramilitar en la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Durante su trayectoria participó en operaciones vinculadas a la política de seguridad estadounidense en distintos escenarios internacionales, incluidos despliegues en Irak.

Antes de asumir la dirección del Centro Nacional de Contraterrorismo en 2025, también incursionó en la política electoral como candidato al Congreso por el Partido Republicano.

Su papel dentro de la administración de Trump

Kent fue designado para encabezar el Centro Nacional de Contraterrorismo como parte de la estructura de seguridad nacional del gobierno de Trump. Desde ese cargo coordinó análisis sobre amenazas globales y participó en la elaboración de estrategias en materia de terrorismo y seguridad internacional.

Su trabajo se desarrolló en un contexto marcado por tensiones con Irán, la aplicación de sanciones económicas y la redefinición de alianzas en Medio Oriente, incluyendo la relación con Israel.

Declaraciones sobre Irán e Israel

Las declaraciones que derivaron en su renuncia se hicieron públicas el 18 de marzo de 2026. Según AP, Kent afirmó que dentro del gobierno no se permitió expresar objeciones internas frente a la decisión de llevar a cabo acciones militares contra Irán.

En su carta de renuncia, sostuvo que el conflicto se desarrolló bajo presión de Israel y mencionó la influencia de ese país en las decisiones de política exterior de Estados Unidos.

También indicó que, en su evaluación, Irán no representaba una amenaza inmediata en el momento en que se adoptaron las medidas militares, lo que contrastó con la postura oficial del gobierno.

Reacciones tras su renuncia

Tras la difusión de sus declaraciones, el presidente Donald Trump rechazó los señalamientos y cuestionó la postura del exfuncionario, de acuerdo con información retomada por AP el 18 de marzo de 2026.

Funcionarios de inteligencia también respondieron a sus afirmaciones y reiteraron la evaluación oficial sobre Irán como una amenaza en materia de seguridad.

El caso generó reacciones en el ámbito político y de seguridad nacional, donde se discutieron tanto las declaraciones como el contexto en el que se produjeron.

Investigación y contexto del caso

De forma paralela a su renuncia, Kent enfrenta una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por una posible filtración de información clasificada, según reportó AP en la misma fecha.

La indagatoria se habría iniciado antes de su salida del cargo, aunque no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su alcance.

En el Congreso de Estados Unidos, el tema se suma a audiencias y revisiones relacionadas con la política hacia Irán, el uso de inteligencia y las decisiones adoptadas en Medio Oriente.

Claves del caso Joe Kent y su renuncia

Joe Kent renunció el 17 de marzo de 2026 como director del Centro Nacional de Contraterrorismo

Fue funcionario dentro de la administración de Donald Trump

Desarrolló carrera en el Ejército de Estados Unidos y en la CIA

Señaló que Irán no representaba una amenaza inmediata

Indicó que el conflicto se dio bajo presión de Israel

AP reportó que sus declaraciones se hicieron públicas el 18 de marzo de 2026

Enfrenta una investigación del FBI por posible filtración de información

Su salida ocurre en un contexto de tensión en Medio Oriente

Contexto de tensiones en Medio Oriente

Las relaciones entre Estados Unidos e Irán han estado marcadas por episodios de confrontación en los últimos años, incluyendo sanciones económicas, tensiones en la región del Golfo y disputas en torno al programa nuclear iraní.

Durante la administración Trump, la política hacia Irán incluyó medidas de presión económica y decisiones que modificaron acuerdos internacionales previos.

Israel ha mantenido una postura enfocada en contener la influencia iraní en la región, lo que ha coincidido con posiciones adoptadas por Estados Unidos en distintos momentos.