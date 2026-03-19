"¿Por qué no nos advirtieron sobre Pearl Harbor?", ironiza Trump frente a la ministra japonesa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una reportera japonesa le preguntó a Donald Trump el por qué Estados Unidos no avisó a Japón antes de atacar a Irán.

“¿Quién conoce más de las sorpresas que Japón? Ustedes no nos avisaron antes de atacar Pearl Harbor”, respondió el mandatario mientras se encontraba al lado de la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump estableció un paralelismo entre los bombardeos estadunidenses contra Irán y el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, mientras defendía la guerra contra Teherán.

El presidente estaba finalizando una sesión de preguntas y respuestas con los periodistas durante una reunión bilateral con Takaichi, inicialmente respondió que Estados Unidos había "intervenido con mucha fuerza" y "no se lo habíamos contado a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa".

Tras el cuestionamiento, Trump retomó el tema y dijo:

"Me está preguntando sobre la sorpresa, y sí, la dimos. Y gracias a esa sorpresa, eliminamos... probablemente eliminamos el 50 por ciento... y mucho más de lo que habíamos previsto. Así que si voy y se lo cuento a todo el mundo, ya no será ninguna sorpresa”, finalizó.

El ataque japonés a la base naval Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941, causó la muerte de 2 mil 390 personas. Un día después Washington declaró la guerra y entró a la Segunda Guerra Mundial en el mandato de Franklin D. Roosevelt. Cuatro años después, el gobierno de Harry S. Truman realizó el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki que acabaron con la vida de cientos de miles de civiles.