Atacan con drones la embajada de EU en Riad (Video)

Estados Unidos emitió una “notificación de confinamiento” para sus nacionales en las localidades de Yeda, Riad y Dhahran, y recomendó a todos los ciudadanos estadunidenses “refugiarse en sus hogares de inmediato”.
lunes, 2 de marzo de 2026 · 21:15

MADRID (EUROPA PRESS).- El gobierno de Arabia Saudita confirmó en la madrugada de este martes que la Embajada estadunidense en Riad sufrió un incendio tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de Estados Unidos en países del golfo Pérsico.

Un portavoz del Ministerio de Defensa saudí indicó en su cuenta de X que la legación diplomática de Washington fue alcanzada por dos drones, si bien matizó que se trata de estimaciones preliminares.

 

 

La cartera militar indicó que la Embajada sufrió daños materiales "menores" en su sede al sufrir un incendio "limitado" como consecuencia del ataque, en un breve mensaje en el que no ha citado su origen.

 

 

Por su parte, la Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita emitió una "notificación de confinamiento" para sus nacionales en las localidades de Yeda, Riad y Dhahran, y recomendó a todos los ciudadanos estadounidenses a "refugiarse en sus hogares de inmediato".

Además, anunció en X restricciones a todos los viajes "no esenciales" a cualquiera de sus instalaciones militares en la región, mientras continúa dando seguimiento a la situación en Oriente Próximo.

