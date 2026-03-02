Atacan con drones la embajada de EU en Riad (Video)

Uno de los videos que circularon del ataque. Foto: Redes sociales

MADRID (EUROPA PRESS).- El gobierno de Arabia Saudita confirmó en la madrugada de este martes que la Embajada estadunidense en Riad sufrió un incendio tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de Estados Unidos en países del golfo Pérsico.

Un portavoz del Ministerio de Defensa saudí indicó en su cuenta de X que la legación diplomática de Washington fue alcanzada por dos drones, si bien matizó que se trata de estimaciones preliminares.

BREAKING: 2 Iranian drones have struck the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia.



Iran is trying to harm Americans and our allies anyway they can.



It’s only going to get worse. pic.twitter.com/iXnFOmOYcx — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 3, 2026

La cartera militar indicó que la Embajada sufrió daños materiales "menores" en su sede al sufrir un incendio "limitado" como consecuencia del ataque, en un breve mensaje en el que no ha citado su origen.

#BREAKING: US Embassy in Riyadh has been attacked in Saudi Arabia. Two Iranian Armed Drones target US Embassy in Saudi Arabia. Dramatic visuals. This is a developing story. pic.twitter.com/IPzYVt5N7A — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 3, 2026

Por su parte, la Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita emitió una "notificación de confinamiento" para sus nacionales en las localidades de Yeda, Riad y Dhahran, y recomendó a todos los ciudadanos estadounidenses a "refugiarse en sus hogares de inmediato".

Además, anunció en X restricciones a todos los viajes "no esenciales" a cualquiera de sus instalaciones militares en la región, mientras continúa dando seguimiento a la situación en Oriente Próximo.