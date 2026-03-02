La guerra se amplía a milicias con apoyo iraní mientras aviones de Israel y EU golpean Irán

Chiíes iraquíes sostienen imágenes del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, que murió por un ataque estadounidense en Teherán, durante un funeral simbólico en Najaf, Irak, el domingo 1 de marzo de 2026. Foto: AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán y milicias respaldadas por Irán lanzaron misiles el lunes contra Israel y estados árabes que parecían haber alcanzado el complejo de la Embajada de Estados Unidos en Kuwait, e Israel y Estados Unidos atacaron objetivos en Irán mientras la guerra se expandía el lunes entre declaraciones de desafío y un aumento de las bajas.

La Media Luna Roja Iraní dijo que la campaña estadunidense e israelí ha matado al menos a 555 personas en Irán por ahora, y que más de 130 ciudades en todo el país han sido atacadas. Once personas han muerto en Israel, según las autoridades allí.

En Ciudad de Kuwait, mientras fuego y humo se elevaban desde el interior del complejo de la embajada de Estados Unidos, el Ejército estadounidense dijo que Kuwait había “derribado por error” tres aviones F15E Strike Eagles durante una misión de combate mientras Irán atacaba el país.

El Comando Central estadounidense dijo que el combate incluía aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, la primera vez que la envejecida flota iraní se ha utilizado en la guerra.

“Los seis tripulantes se eyectaron con seguridad, han sido recuperados con seguridad y están en condición estable. Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, indicó el ejército.

La televisión estatal iraní afirmó que Irán había atacado aeronaves estadounidenses, sin dar más detalles. El ejército de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El complejo de la embajada fue alcanzado no mucho después de que Estados Unidos emitiera una advertencia a los estadounidenses allí para que se pusieran a cubierto y a otros para que se mantuvieran alejados del lugar. No hubo reportes inmediatos de daños o víctimas.

Mientras continuaban los ataques aéreos estadounidenses e israelíes, el principal funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, prometió desafiante en X que “no negociaremos con Estados Unidos”.

En Irak, una milicia proiraní se atribuyó un ataque con dron dirigido contra tropas estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad, al día siguiente de afirmar que disparó contra una base estadounidense en la ciudad de Irbil, en el norte, y Chipre informó de un ataque con dron contra una base británica en la nación insular mediterránea.

Israel y Estados Unidos bombardearon emplazamientos de misiles iraníes y atacaron su Armada, afirmando que habían destruido su cuartel general y varios buques de guerra.

Irán amplía los ataques a la infraestructura petrolera regional

Con los mercados mundiales ya sacudidos por los combates y los precios del petróleo en auge, la refinería saudí de crudo de Ras Tanura fue atacada el lunes por drones, que fueron derribados por las defensas, según anunció un portavoz militar a través de la agencia estatal Saudi Press Agency.

Videos en línea del lugar parecían mostrar una espesa columna de humo negro elevándose tras el ataque. Incluso los drones interceptados con éxito provocan escombros que pueden iniciar incendios y herir a quienes están en el suelo.

Ras Tanura, cerca de la ciudad de Dammam en el este de Arabia Saudí, es una de las refinerías más grandes del mundo con una capacidad de más de medio millón de barriles de crudo al día. Fue cerrada temporalmente como precaución tras el ataque, informó la televisora estatal saudí.

Por otro lado, Omán dijo que un dron acuático cargado con bombas explotó contra un petrolero con bandera de las Islas Marshall en el golfo de Omán el lunes, frente a la costa de la capital del sultanato, Mascate, y mató a un marino a bordo. La agencia estatal Oman News Agency identificó la embarcación como el MKD VYOM y dijo que el tripulante fallecido era de India.

Irán ya ha estado amenazando a los barcos en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia. Varios barcos también han sido atacados allí.

Más temprano en el día, cayeron escombros sobre la refinería de crudo de Ahmadi, en Kuwait, que hirieron a dos trabajadores, después de que se derribaran drones, informó la agencia estatal de noticias KUNA.

La decisión de Irán de ampliar sus ataques a la principal infraestructura petrolera regional añade un nuevo elemento a la guerra que sacude Oriente Medio, al apuntar directamente al sustento de la economía de la zona.

“El ataque a la refinería de Ras Tanura de Arabia Saudí marca una escalada significativa, con la infraestructura energética del Golfo ahora claramente en la mira de Irán”, dijo Torbjorn Soltvedt, analista de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

“Se avecina un período prolongado de incertidumbre mientras Irán busca imponer un alto costo económico poniendo en la mira a los petroleros, la infraestructura energética regional, las rutas comerciales y los socios de seguridad de Estados Unidos”, añadió.

A su vez, QatarEnergy, dijo el unes que detendría su producción de gas natural licuado debido a la guerra, lo que sacaba del mercado a uno de los principales proveedores del mercado. La compañía no dio una estimación de cuándo restablecería el servicio.

Sascha Bruchmann, analista de defensa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Bahréin, dijo a The Associated Press que el objetivo de Irán al golpear la infraestructura energética es “provocar una reacción global e imponer costos” al presidente de Estados Unidos.

Hasta ahora, sin embargo, “esto no es la destrucción total de infraestructura crítica que busca el régimen iraní”, dijo Bruchmann.

Mientras tanto, Reza Najafi, embajador iraní ante la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, dijo a periodistas que los bombardeos habían atacado el centro de enriquecimiento nuclear iraní de Natanz el domingo.

“Ayer volvieron a atacar instalaciones nucleares pacíficas de Irán”, dijo. “Su justificación de que Irán quiere desarrollar armas nucleares es simplemente una gran mentira”.

Israel y Estados Unidos no han mencionado impactos en el lugar, que fuerzas estadounidenses bombardearon en la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio. El ejército israelí tampoco comentó de inmediato la acusación de Najafi.

Israel no ha hecho públicos objetivos específicos en Irán, pero ha dicho que está apuntando al “liderazgo y la infraestructura nuclear”.

Hezbollah dispara contra Israel, lo que provoca una respuesta masiva

Mientras continuaban los ataques a Irán, Hezbollah dijo que había disparado misiles desde Líbano hacia Israel a primera hora del lunes en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y a “repetidas agresiones israelíes”. No hubo reportes de heridos ni de daños, e Israel dijo que interceptó un proyectil mientras varios cayeron en zonas abiertas.

Israel respondió con ataques contra Líbano, que mataron al menos a 31 personas e hiriendo a otras 149, según el Ministerio de Salud de Líbano. Alrededor de dos tercios de los muertos estaban en el sur del país.

El gobierno libanés dijo que considera la actividad militar de Hezbollah como un acto ilegal y dijo que el grupo político y militar debe entregar sus armas.

El primer ministro, Nawaf Salam, dijo que sólo el Estado debe decidir si va a la guerra u opta por la paz. Añadió que toda la actividad militar de Hezbollah está prohibida y el grupo debe operar sólo en política.

El gobierno pidió a as agencias de seguridad que impidan el lanzamiento de misiles o drones y detengan a los responsables.

Irán ha estado disparando misiles contra Israel y estados árabes en una contraofensiva desde el ataque conjunto estadounidense-israelí del sábado que mató a Jamenei y a muchos altos funcionarios iraníes.

Aumentan las bajas mientras los ataques se extienden

Los estados árabes del Golfo han advertido que podrían tomar represalias contra Irán tras ataques que alcanzaron sitios clave y mataron al menos a cinco civiles, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que Washington “vengaría” las muertes de tres soldados estadounidenses que murieron en Kuwait, al tiempo que pronosticó más bajas.

“Lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine”, manifestó Trump. “Así son las cosas”.

Trump ha instado a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno y, aunque también ha señalado que estaría abierto al diálogo con un nuevo liderazgo allí tras la muerte de Jamenei, sugirió el domingo que no se vislumbra un final para las operaciones militares.

“Las operaciones de combate continúan en este momento con toda su fuerza, y continuarán hasta que se logren todos nuestros objetivos”, dijo en un mensaje de video. “Tenemos objetivos muy firmes”, añadió, sin dar más detalles.

El ejército de Estados Unidos dijo que bombarderos furtivos B-2 atacaron las instalaciones de misiles balísticos de Irán con bombas de 900 kilogramos (2.000 libras). Trump dijo en redes sociales que nueve buques de guerra iraníes habían sido hundidos y que el cuartel general de la Marina iraní había quedado “en gran medida destruido”.

Otros se han mantenido en gran medida al margen de la guerra y han presionado por la diplomacia. Pero como indicio de que el conflicto podría arrastrar a otras naciones, Reino Unido, Francia y Alemania dijeron el domingo que estaban listos para trabajar con Estados Unidos para ayudar a detener los ataques de Irán.

A primera hora del lunes, Chipre dijo que un dron no tripulado “causó daños limitados” cuando impactó una base aérea británica en la costa sur. No había más detalles disponibles de inmediato, pero ocurrió después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, dijera que Reino Unido ayudaría a Estados Unidos en la guerra contra Irán.

Los ataques del fin de semana fueron la segunda vez en ocho meses que Estados Unidos e Israel colaboraban para atacar a Irán, en una impactante demostración de poderío militar para un presidente estadounidense elegido con un lema de “Estados Unidos primero” y que prometió evitar “guerras eternas”.

En la guerra de 12 días del pasado junio, los ataques israelíes y estadounidenses debilitaron en gran medida las defensas aéreas de Irán, su liderazgo militar y su programa nuclear. Pero la muerte de Jamenei, que gobernó Irán durante más de tres décadas, crea un vacío de liderazgo, lo que incrementa el riesgo de inestabilidad regional.

Los aliados iraníes se suman a la refriega

El lanzamiento de misiles de Hezbollah contra Israel es el primer ataque que se atribuye el grupo político y militar en más de un año.

Los aliados de Irán eran una gran preocupación para funcionarios estadounidenses e israelíes antes de que suspendieran las negociaciones con Irán la semana pasada y avanzaran con ataques contra Irán.

Israel dijo que Hezbollah se había “sumado a la campaña” junto a Irán mientras respondía con ataques contra Beirut, la capital de Líbano.

Periodistas de The Associated Press en Beirut se despertaron sobresaltados por una serie de fuertes explosiones que sacudieron edificios e hicieron que se rompieran ventanas. Se podía oír a aviones de guerra volando bajo por encima.

“Los ataques continúan”, dijo el mayor general Rafi Milo, jefe del Comando Norte de Israel. “Su intensidad aumentará”.

La milicia chií iraquí Saraya Awliya al-Dam se atribuyó el lunes un ataque con dron dirigido contra tropas estadounidenses en el aeropuerto de la capital iraquí, Bagdad, ampliando aún más la represalia por la muerte de Jamenei. Se había atribuido un ataque con dron el domingo contra una base aérea estadounidense en Irbil, en el norte de Irak.

El grupo es una de varias milicias chiíes que operan en Irak. Estados Unidos e Irak no comentaron de inmediato las afirmaciones.

En el Golfo Pérsico, los ataques de represalia de Irán empujaron el conflicto hacia ciudades que durante mucho tiempo se han promocionado como refugios seguros en la región. Se informó de tres muertos en Emiratos Árabes Unidos, uno en Kuwait y otro en Bahréin.

En Emiratos Árabes Unidos, las autoridades dijeron que la mayoría de los misiles y drones iraníes habían sido interceptados. Pero algunos lograron pasar o cayeron como escombros, causando las muertes y daños significativos. Bahréin y Kuwait dijeron que los ataques iraníes en ambos países alcanzaron objetivos civiles fuera de las bases estadounidenses donde Irán había prometido tomar represalias.

La OMS pide proteger a los civiles

Las calles de Teherán están en gran medida desiertas, ya que la gente ha buscado cobijo durante los ataques aéreos. La fuerza paramilitar Basij, que ha desempeñado un papel central en la represión de protestas recientes, instaló puestos de control por toda la ciudad, según testigos.

En la ciudad iraní septentrional de Babol, un estudiante que habló de forma anónima por temor a represalias dijo a la AP que la policía antidisturbios armada estaba en las calles la noche del sábado y hasta las primeras horas del domingo tras la muerte de Jamenei.

“No sabemos si estar felices por la eliminación de los criminales que nos oprimen o permanecer en silencio ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra el país y sus intereses y el terror que está ocurriendo”, dijo.

En Israel, los servicios de rescate han confirmado que varios lugares han sido alcanzados por misiles iraníes, incluidos Jerusalén y una sinagoga en Beit Shemesh, donde nueve personas murieron y 28 resultaron heridas, elevando el número total de muertos en el país a 11.

El lunes, la Organización Mundial de la Salud pidió que se perdonara a los civiles y a las instalaciones de atención médica en Oriente Medio en medio del creciente conflicto.

“La protección de los civiles y la atención médica debe ser absoluta”, escribió en redes sociales Hanan Balkhy, dietista regional de la OMS. “Todas las partes deben (…) garantizar que las instalaciones médicas permanezcan protegidas”.