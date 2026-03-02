Melania Trump preside reunión de paz de la ONU sobre niños en conflicto tras ataque de EU a Irán. Foto: AP/Angelina Katsanis

NACIONES UNIDAS (AP).- Este día, la primera dama estadunidense, Melania Trump, presidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU centrada en los niños en conflictos, uno de sus temas emblemáticos, y reconoció que lo hacía en "momentos difíciles" en momentos en que Estados Unidos se ha unido a Israel en sus ataques a Irán.

“Estados Unidos apoya a todos los niños del mundo”, dijo, hablando en general y no específicamente sobre la nueva guerra en Oriente Medio. “Espero que pronto la paz sea suya”.

Sobre la reunión del lunes pendía lo que, según los medios estatales iraníes, fue un ataque aéreo que impactó una escuela de niñas en el sur de Irán, matando al menos a 165 personas e hiriendo a decenas más. El ejército israelí afirmó no tener conocimiento de ataques en la zona. El ejército estadounidense afirmó estar investigando los informes.

Poco antes de que comenzara la sesión del lunes, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, dijo que era “profundamente vergonzoso e hipócrita” que Estados Unidos convocara una reunión sobre la protección de los niños durante los conflictos mientras lanzaba ataques aéreos contra ciudades iraníes.

“Para Estados Unidos, ‘proteger a los niños’ y ‘mantener la paz y la seguridad internacionales’ significan claramente algo muy diferente de lo que establece la Carta de las Naciones Unidas”, dijo a los periodistas.

La jefa política de la ONU, Rosemary DiCarlo, afirmó que el organismo mundial estaba al tanto de los informes sobre las muertes en la escuela de niñas. Destacó el impacto que los ataques estadounidenses e israelíes y las represalias iraníes estaban teniendo en los niños de toda la región.

“Esta verdad nos ha sido recordada en los últimos dos días”, declaró ante el Consejo de Seguridad. “Las escuelas en Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Omán han cerrado y han optado por la enseñanza a distancia debido a las operaciones militares en curso en la región”, añadió.

Melania Trump fue la primera esposa de un líder mundial en ocupar el puesto presidencial en el organismo más poderoso de las Naciones Unidas, encargado de garantizar la paz y la seguridad mundiales, según la ONU.

La esposa del presidente Donald Trump recibió la oportunidad, ya que Estados Unidos asume la presidencia del consejo durante marzo. Anteriormente, presidentes, primeros ministros y ministros de Asuntos Exteriores han ejercido con frecuencia la influencia.

En su discurso, Melania Trump dijo que “la paz no tiene por qué ser frágil”.

“Se logrará una paz duradera cuando el conocimiento y la comprensión se valoren plenamente en todas nuestras sociedades”, dijo, instando a los miembros del Consejo de Seguridad a “salvaguardar el aprendizaje”.

Mientras la primera dama habló de la necesidad de proteger a los niños y su acceso a la educación y la tecnología en situaciones de conflicto, la administración de su marido ha recortado la financiación de una serie de agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales que abordan estas cuestiones.

Entre ellas se encuentra la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños en los conflictos armados, que proporciona informes detallados sobre el impacto de los conflictos en los niños de todo el mundo. Esta información puede ayudar a impulsar acciones para prevenir la violación y la violencia contra mujeres y niños. El presidente Trump retiró el apoyo de Estados Unidos en enero.

Estados Unidos también ha recortado drásticamente la financiación a la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, y se ha retirado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

DiCarlo declaró ante el consejo que el mundo se enfrenta al mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. «El número de civiles muertos en estos conflictos es el más alto en décadas», afirmó. «Nuestra realidad es clara: cuando estallan los conflictos, los niños se encuentran entre los más gravemente afectados».

La primera dama llegó a la sede de la ONU en una comitiva y fue recibida por el secretario general de la ONU, António Guterres. Estrechó la mano de cada uno de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y posó para una foto de grupo.

El presidente rotatorio del consejo elige el tema y los participantes de algunas reuniones. La reunión del lunes se programó antes del inicio de la guerra.

La última reunión del consejo, el sábado, fue una polémica sesión de emergencia convocada en respuesta al inicio de la guerra. Guterres condenó los ataques aéreos estadounidenses e israelíes como violaciones del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. También condenó las represalias de Irán por violar la soberanía y la integridad territorial de las naciones de Oriente Medio.

El apoyo de Melania Trump a los niños ucranianos

Melania Trump tomó la inusual decisión el verano pasado de escribir una carta al presidente ruso Vladimir Putin antes de su cumbre con su esposo y luego anunció que el esfuerzo había llevado a que un grupo de niños desplazados por la guerra entre Rusia y Ucrania se reunieran con sus familias.

La invasión de Ucrania por parte de Putin en 2022 provocó que Rusia sacara a niños ucranianos de su país para criarlos como rusos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presionado a los líderes mundiales para que ayuden a reunificar a las familias.