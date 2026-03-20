Hombre acusado de crucificar a un pastor pide la pena de muerte tras el homicidio

Adam Sheafe, acusado de asesinar y colocar en posición de crucifixión a un pastor, declaró que quiere recibir la pena de muerte. Esto es lo que se sabe del caso y del proceso judicial.. Foto: Captura de pantalla de la entrevista de FOX 10

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un hombre acusado de asesinar y colocar en posición de crucifixión a un pastor en el estado de Arizona declaró que desea recibir la pena de muerte en caso de ser declarado culpable por el crimen.

Las autoridades detuvieron a Adam Sheafe, de 51 años, por el homicidio del pastor William Schonemann, de 76 años, líder religioso de una congregación en la comunidad de New River, Arizona. El cuerpo del pastor fue localizado el 28 de abril en su domicilio con los brazos extendidos y fijados a una pared, según reportó Fox News el 26 de junio de 2025.

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El sospechoso enfrenta cargos por homicidio en primer grado. La fiscalía del condado de Maricopa indicó que este delito puede ser sancionado con la pena de muerte conforme a la legislación estatal en Estados Unidos.

Durante entrevistas realizadas en prisión, el acusado expresó su deseo de ser ejecutado. En una declaración difundida por medios estadounidenses y citada por Fox News, señaló:

“Put me on death row, set the execution date for right now”, frase que en español se traduce como “Pónganme en el corredor de la muerte y fijen la fecha de ejecución ahora mismo”.

Las autoridades no han informado si la fiscalía solicitará formalmente la pena capital en el proceso judicial.

Qué ocurrió el día del asesinato del pastor en Arizona

La investigación policial establece que el pastor fue atacado dentro de su vivienda en la comunidad rural de New River, al norte del área metropolitana de Phoenix.

El sospechoso habría seguido los movimientos del líder religioso antes del crimen. En declaraciones difundidas por medios estadounidenses, describió que observó actividades religiosas en la iglesia y posteriormente regresó al domicilio de la víctima.

De acuerdo con reportes citados por Fox News, el acusado declaró que planeó el ataque con anticipación y que colocó el cuerpo del pastor en una posición similar a la crucifixión después de causarle la muerte.

Las autoridades confirmaron que el caso se investiga como homicidio premeditado.

La policía local también informó que la detención ocurrió en el estado de Arizona, después de que el sospechoso se desplazara hacia otra zona donde presuntamente tenía la intención de atacar a otros líderes religiosos.

Por qué el acusado dice que busca la pena de muerte

El acusado declaró que desea recibir la pena capital como castigo por el homicidio.

Durante entrevistas en prisión, el sospechoso afirmó que considera que la ejecución sería una consecuencia del crimen.

En las declaraciones difundidas por medios estadounidenses y citadas por Fox News, señaló que la pena de muerte respondería a las expectativas de las víctimas y del sistema judicial.

Las autoridades no han confirmado que la solicitud del acusado tenga efectos legales en el proceso penal. En Estados Unidos, la decisión de solicitar la pena de muerte corresponde a la fiscalía y a los tribunales, no al acusado.

Especialistas en derecho penal señalan que en los procesos por homicidio en primer grado, el acusado puede expresar su postura sobre la pena, pero el tribunal determina la sentencia tras el juicio.

La investigación revela que el sospechoso planeaba otros ataques

Las autoridades informaron que el detenido habría considerado la posibilidad de cometer más homicidios contra líderes religiosos.

En declaraciones difundidas el 26 de junio de 2025 y citadas por Fox News, el sospechoso indicó que tenía la intención de atacar a otros ministros religiosos en diferentes lugares del estado. La policía detuvo al hombre antes de que se concretaran otros ataques.