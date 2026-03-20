La DEA designa Gustavo Petro, presidente de Colombia, como "objetivo prioritario"

NUEVA YORK (AP).- El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido designado como "objetivo prioritario" por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mientras los fiscales federales en Nueva York investigan sus supuestos vínculos con narcotraficantes, según personas familiarizadas con el asunto y documentos consultados por The Associated Press.

Los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones desde 2022, muchas de ellas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Entre los presuntos delitos investigados por la DEA se incluyen sus posibles vínculos con el cártel de Sinaloa de México y un plan para utilizar su programa de "paz total" en beneficio de narcotraficantes prominentes que contribuyeron a su campaña presidencial. Los registros también sugieren el uso de las fuerzas del orden para el contrabando de cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos.

La etiqueta de "objetivo prioritario" está reservada para los sospechosos que la DEA considera que tienen un "impacto significativo" en el tráfico de drogas.

Petro negó cualquier vínculo con narcotraficantes y sostuvo que nunca aceptó sus fondos durante su campaña. En un artículo publicado el viernes X, argumentó que los procedimientos legales estadounidenses acabarían por desestimar las acusaciones de la ultraderecha colombiana, grupo que, según él, es el que realmente está involucrado con los narcotraficantes.

La Embajada de Colombia en Washington restó importancia a lo que calificó de informes "no verificados" y anónimos sobre investigaciones preliminares de las fuerzas del orden contra Petro.

“Las insinuaciones difundidas carecen de fundamento legal o fáctico”, declaró la embajada en un comunicado.

La investigación

En los últimos meses, los fiscales de Brooklyn y Manhattan han estado interrogando a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, específicamente, sobre las acusaciones de que representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear su extradición a Estados Unidos, según una de las personas que no estaba autorizada a hablar sobre la investigación en curso y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La persona afirmó que no estaba claro si los fiscales federales habían implicado a Petro en algún delito.

La investigación se centra, al menos en parte, en las acusaciones de que representantes de Petro solicitaron sobornos a narcotraficantes en la cárcel colombiana de La Picota a cambio de la promesa de que no serían extraditados a Estados Unidos, según una de las fuentes.

Petro ha negado sistemáticamente las acusaciones de narcotráfico, en particular después de que Trump lo calificara de "líder del narcotráfico ilegal" y de que el Departamento del Tesoro lo sancionara a finales de 2025 por supuestos vínculos con el tráfico de drogas sin presentar pruebas.

Los fiscales federales estadounidenses declinaron hacer comentarios. La DEA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

El New York Times informó el viernes temprano sobre la investigación federal.

Las investigaciones sobre Petro se encuentran en su fase inicial y no está claro si darán lugar a cargos, según otra persona familiarizada con el asunto, que añadió que la Casa Blanca no ha tenido ningún papel en las investigaciones.

Los registros de la DEA revisados ??por la AP se basan en parte en información confidencial que apunta a la posible participación de Petro con diversos grupos criminales que han dominado el narcotráfico sudamericano durante años. Entre ellos se encuentran el cártel de Sinaloa de México y el Cártel de los Soles, término utilizado para describir una red informal de oficiales militares corruptos de alto rango en la vecina Venezuela.

Los registros también citan una entrevista de 2024 con una fuente anónima que afirmó que Petro está utilizando a antiguos asesores de campaña y funcionarios de la petrolera estatal Ecopetrol para blanquear fondos presidenciales en países extranjeros para su uso una vez finalizado su mandato presidencial.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, negó enérgicamente las acusaciones en un comunicado a AP, afirmando que "carecían de toda realidad o lógica".

Miembros de la familia bajo escrutinio

Petro, un antiguo líder rebelde, llegó al poder prometiendo reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles y reasignar los recursos estatales para abordar la pobreza arraigada.

Político de izquierdas conocido por sus discursos extensos y a veces incoherentes, ha criticado con frecuencia a la administración Trump por su apoyo a Israel, el bombardeo de barcos de narcotraficantes en el Caribe y ha comparado la represión migratoria de la Casa Blanca con tácticas "nazis".

Tras uno de esos arrebatos, durante una manifestación propalestina frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Trump tomó represalias revocando la visa estadounidense de Petro . También impuso brevemente altos aranceles a Colombia por la negativa de Petro a aceptar vuelos de deportación desde Estados Unidos .

Pero más recientemente, ambos han dado muestras de llevarse bien. Tras una reunión en la Casa Blanca en febrero, Trump describió a Petro como "magnífico".

Las autoridades colombianas llevan años investigando a miembros de la familia de Petro por posibles actos delictivos.

Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado en 2023 de solicitar contribuciones ilegales para su campaña electoral a un narcotraficante convicto, con el fin de financiar un estilo de vida lujoso con autos y casas costosas. El joven Petro se declaró inocente y su padre afirmó que ninguno de los fondos se utilizó para su campaña.

El hermano del presidente, Juan Fernando Petro, también ha sido implicado en negociaciones secretas que supuestamente tuvieron lugar con narcotraficantes encarcelados para protegerlos de la extradición a Estados Unidos a cambio de su desarme.

Política y cocaína

La política colombiana lleva mucho tiempo marcada por la cocaína, de la que es el mayor proveedor mundial. En la década de 1980, el narcotraficante Pablo Escobar fue elegido diputado al Congreso con el apoyo de uno de los partidos más tradicionales de Colombia. Una década después, sus rivales del cartel de Cali inundaron la campaña presidencial de Ernesto Samper con donaciones ilegales.

El Movimiento 19 de Abril, grupo guerrillero urbano al que pertenecía Petro y que ahora está desaparecido, ha sido sospechoso desde hace tiempo de recibir dinero de los cárteles de Medellín de Escobar como parte del sangriento asedio al Tribunal Supremo en 1985. Petro no participó en el ataque, que dejó varios guerrilleros y cerca de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo muertos. Los líderes del grupo siempre han negado cualquier vínculo con el cártel.