Netanyahu dice que "no pretendía ofender a nadie" tras críticas a sus palabras sobre Jesucristo y Genghis Khan

MADRID (EUROPA PRESS).- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, salió este viernes al paso de las críticas a sus palabras citando a Jesucristo y Genghis Khan en referencia a la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán y subrayó que "no pretendía ofender a nadie" con sus declaraciones.

Netanyahu afirmó el jueves, citando al historiador Will Durant, que "la historia demuestra que, desafortunada y tristemente, Jesucristo no tiene ventaja sobre Genghis Khan". "Si eres suficientemente fuerte, suficientemente implacable y suficientemente poderoso, el mal vencerá al bien. La agresión vencerá a la moderación", dijo.

Ante las críticas desatadas por su comparación, especialmente en redes sociales, Netanyahu salió al paso de lo que describe como "noticias falsas" sobre su "actitud hacia los cristianos, que están protegidos y florecen en Israel", una aseveración que también ha sido objeto de críticas en el pasado.

"Permitan que sea claro: no denigré a Jesucristo en mi rueda de prensa. Al contrario, cité al gran historiador estadounidense Will Durant. Ferviente admirador de Jesucristo, Durant afirmó que la moralidad en sí misma no es suficiente para garantizar la supervivencia", señaló.

En este sentido, Netanyahu argumentó que "una civilización moralmente superior puede aún caer frente a un enemigo implacable si no tiene el poder necesario para defenderse". "No pretendía ofender a nadie", ha zanjado en un comunicado publicado por su oficina a través de redes sociales.