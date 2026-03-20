“Son acusaciones de la extrema derecha”, dice Petro sobre investigación en EU

BOGOTÁ (apro).- El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este viernes que las investigaciones en su contra que realizan fiscales estadunidenses se basan en “acusaciones de la extrema derecha” de su país, la cual está articulada con poderosos narcotraficantes a los que él denunció por sus vínculos con legisladores y políticos locales y del gobierno nacional.

La reacción de Petro, en su cuenta de X, se produjo luego de que el diario The New York Times revelara que el mandatario colombiano está siendo investigado penalmente por al menos dos fiscalías federales estadounidenses de Manhattan y Brooklyn y que agentes de la DEA y de otras agencias participan en esos procesos.

Según el diario estadunidense, “las investigaciones han estado explorando, entre otras cosas, las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de traficantes”.

Las investigaciones, agregó, “se encuentran en sus primeras etapas y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales”.

Petro dijo que en Colombia no existe una sola investigación en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, “por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”.

Señaló que dedicó diez años de mi vida, con todo tipo de riesgos y con el exilio de su familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso, los gobiernos locales y el nacional.

Las investigaciones en Estados Unidos se conocen en momentos en que Colombia vive una campaña electoral por la presidencia y en la que el candidato de Petro, el izquierdista Iván Cepeda, marcha en primer lugar en todos los sondeos.

La encuesta de GAD 13, contratada por el canal RCN, señaló esta semana que Cepeda tiene el 35% de las preferencias, mientras los ultraderechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, el 21% y el 16%, de manera respectiva.