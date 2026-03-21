Brasil promulga una ley que refuerza la protección de menores en línea

RÍO DE JANEIRO (AP).- Una ley brasileña que busca proteger a los menores de edad del contenido en línea adictivo, violento y pornográfico entró en vigor esta semana, y los expertos la califican como un hito en la protección de niños y adolescentes.

El tema cobró relevancia en agosto, después de que el influencer Felipe Bressanim, conocido como Felca, publicara un video denunciando la sexualización de niños y adolescentes en internet. El video de 50 minutos, que cuenta con 52 millones de visualizaciones en YouTube, aceleró la aprobación de un proyecto de ley que venía gestándose desde 2022.

El Estatuto Digital del Niño y del Adolescente fue aprobado por ambas cámaras del Congreso y sancionado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en septiembre. Entró en vigor el martes.

Según la nueva ley, los menores de 16 años deben vincular sus cuentas de redes sociales a un tutor legal para garantizar su supervisión. La legislación también prohíbe a las plataformas el uso de funciones adictivas como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de vídeos. Asimismo, los servicios digitales están obligados a implementar un mecanismo eficaz de verificación de edad que vaya más allá de la simple declaración del usuario de ser mayor de 18 años, para protegerlo del acceso a material inapropiado o prohibido.

«Ya no podemos pensar que la libertad no va de la mano con la protección», declaró Lula durante la ceremonia de firma del miércoles. «Basta de tolerar la explotación, el abuso sexual, la pornografía infantil, el acoso escolar, la incitación a la violencia y la autolesión solo porque ocurren en el entorno digital».

Maria Mello, responsable de la sección digital del Instituto Alana, que defiende los derechos de los niños, afirmó que el diseño manipulador destinado a mantener a la gente enganchada es especialmente perjudicial para los niños.

“Aumenta los niveles de ansiedad, provoca que los niños falten a la escuela y causa problemas de visión”, afirmó Mello. Otros problemas incluyen la explotación sexual, el fomento de la autolesión, el ciberacoso y la explotación de datos personales de niños y adolescentes con fines comerciales.

Brasil es el último país en unirse a un grupo de gobiernos de todo el mundo que se enfrentan al reto de cómo proteger a los niños en internet. En diciembre, Australia implementó una prohibición pionera a nivel mundial del uso de redes sociales para menores de 16 años, y a principios de este mes Indonesia anunció una medida similar que entrará en vigor este año .

A diferencia de una prohibición total, la ley brasileña busca fortalecer la supervisión parental, explicó Guilherme Klafke, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios y universidad. El nuevo marco, añadió, “impone mayor responsabilidad a quienes ofrecen productos y servicios digitales a los que pueden acceder niños y adolescentes”.

Lincoln Silva, un empresario de 48 años que recogía a sus dos hijos de 8 y 11 años del colegio el jueves en Río de Janeiro, celebró la nueva legislación, afirmando que reducirá el acceso a información que las personas no deberían tener a cierta edad. «Hay información a la que solo deberíamos tener acceso en la edad adulta», declaró.

Las empresas tecnológicas han realizado una serie de anuncios coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley. WhatsApp anunció la semana pasada que implementará cuentas gestionadas por los padres, lo que permitirá a los tutores legales decidir quién puede contactar con la cuenta del menor y en qué grupos puede participar.

Google anunció que en Brasil utilizará inteligencia artificial para determinar si un usuario es menor de edad o adulto y así bloquear automáticamente cierto contenido. Además, los usuarios de YouTube menores de 16 años necesitarán supervisión parental para crear o mantener un canal, agregó la compañía.

Las empresas que ignoren la nueva ley podrían enfrentarse a multas de hasta 50 millones de reales (aproximadamente 9,5 millones de dólares).

Las nuevas restricciones podrían generar frustración entre los usuarios jóvenes, afirmó Renata Tomaz, profesora de comunicación de la Fundación Getulio Vargas. Subrayó la importancia de dialogar con los niños para asegurar que comprendan el motivo de la implementación de la ley.