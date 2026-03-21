Irán confirma un ataque de EU e Israel contra su centro de enriquecimiento de uranio en Natanz

Imagen satelital muestra el complejo nuclear de Natanz en Irán el sábado 7 de marzo de 2026. Foto: Imagen satelital 2026 Vantor vía AP

MADRID (EUROPA PRESS).- Las autoridades iraníes confirmaron que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la céntrica provincia de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo.

"No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe peligro alguno para los residentes de las áreas circundantes", informó el Centro Nacional del Sistema de Seguridad Nuclear en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim.

Las autoridades iraníes protestaron contra un ataque "contrario a las leyes y obligaciones internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear".

No es la primera vez que la central resulta alcanzada durante los ataques conjuntos que comenzaron el 28 de febrero contra Irán: tres días después, la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) confirmó daños en un bombardeo contra las instalaciones sin que tampoco hubiera constancia de "consecuencias radiológicas".

Sin embargo, en ese momento no resultó alcanzada la planta de enriquecimiento de combustible (FEP) como sí ocurrió este sábado y hay que recordar además que la central ya fue uno de los objetivos de la operación conjunta lanzada por EU e Israel el verano pasado y que azotó durante 12 días la república islámica.

En cualquier caso, el OIEA confirmó que recibió notificación oficial de Irán sobre el ataque de este sábado y está investigando las conclusiones del centro de seguridad iraní, pero ya validó la premisa iraní de que por ahora no hay fuga radiactiva.

Israel niega su participación en la operación

Fuentes militares del Ejército israelí dijeron al Times of Israel que no tuvo nada que ver en la operación y señaló a Estados Unidos como responsable del bombardeo.

En público, el Ejército se limitó a indicar que no llevó a cabo ataques en Natanz y no puede hacer comentarios sobre las operaciones estadunidenses.

En medio de esta situación, la radiotelevisión pública israelí Kan, citando fuentes próximas a la operación, también informaron que Estados Unidos fue responsable y precisado que utilizó una bomba antibúnker de dos toneladas para alcanzar el centro, que se encuentra bajo tierra.