Israel advierte que Irán ya puede lanzar misiles a Berlín, París o Roma

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir. Foto: Fuerzas de Defensa de Israel

MADRID (EuropaPress).- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, advirtió este sábado que los misiles iraníes podrían alcanzar capitales europeas como Berlín, París o Roma después del ataque contra la base militar de Diego García, en el océano Índico.

"Irán lanzó ayer un misil balístico intercontinental de dos fases con un alcance de cuatro mil kilómetros hacia un objetivo estaduniense en la isla de Diego García", explicó Zamir en un comunicado de video.

"Estos misiles no son para atacar a Israel. Su alcance llega a capitales europeas como Berlín, París y Roma, que están bajo amenaza directa con este alcance", añadió el responsable militar israelí.

Zamir resaltó que "hemos aprendido de la historia mundial y judía que ignorar una amenaza o taparse los ojos no la hace desaparecer, sino que, al contrario, proyecta debilidad y alienta a los regímenes extremistas". Por ello, considera que "quien no afronta a una amenaza desde el principio, se convertirá en su rehén en el futuro". Zamir destacó así que "Estados Unidos, con liderazgo y poderío militar protege a todo el mundo libre".

Zamir puso en valor los "logros tácticos" de la pasada semana y aseguró que "colegas de toda la región me han trasladado mensajes de felicitación y admiración". "El daño que estamos infligiendo al régimen iraní en las tres últimas semanas empiezan a generar logros sistémicos-estratégicos, militares, económicos y gubernamentales", resaltó.

"Queridos ciudadanos de Israel. Estamos medio camino y la dirección está clara. En una semana, en Pascua, fiesta de la libertad, seguiremos luchando por nuestra libertad y nuestro futuro", recalcó.

En cuanto a la situación en Líbano, Zamir aseguró que los ataques sobre Irán "están debilitando a Hezbollá". "Hezbollá, al servicio de Irán, está destruyendo Líbano y arrastrándolo a la guerra. La campaña actual sumará para lograr nuestro objetivo estratégico de desarmar a Hezbollá", remachó.