La red eléctrica de Cuba colapsa, dejándola sin electricidad por tercera vez este mes. Foto: AP

LA HABANA (AP).- La red eléctrica de Cuba colapsó el sábado, dejando al país sin electricidad por tercera vez en marzo, mientras el gobierno comunista lucha contra una infraestructura en deterioro y un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

La Unión Eléctrica Cubana, de propiedad estatal, informó de un apagón total en toda la isla sin precisar la causa de la interrupción del suministro eléctrico.

Las autoridades indicaron que estaban trabajando para restablecer el suministro eléctrico.

Los cortes de energía, ya sean a nivel nacional o regional, se han vuelto relativamente comunes en los últimos dos años debido a fallas en la infraestructura obsoleta. Estas fallas se ven agravadas por apagones diarios de hasta 12 horas causados ??por la escasez de combustible, lo que también desestabiliza el sistema.

El último apagón a nivel nacional ocurrió el lunes. El apagón del sábado fue el segundo de la semana pasada y el tercero de marzo.

Los apagones tienen un impacto significativo en la población, cuyas vidas se ven alteradas por la reducción de las horas de trabajo, la falta de electricidad para cocinar y el deterioro de los alimentos cuando los refrigeradores dejan de funcionar, entre muchas otras consecuencias.

El presidente Miguel Díaz-Canel ha declarado que la isla lleva tres meses sin recibir petróleo de proveedores extranjeros. Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita para impulsar su economía.

La envejecida red eléctrica cubana se ha deteriorado drásticamente en los últimos años. Sin embargo, el gobierno también ha atribuido los apagones al bloqueo energético estadounidense, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera en enero sobre la imposición de aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. La administración Trump exige que Cuba libere a los presos políticos y avance hacia la liberalización política y económica a cambio del levantamiento de las sanciones. Trump también ha planteado la posibilidad de una "toma de control amistosa de Cuba".