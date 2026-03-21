Trump amenaza con desplegar al ICE en aeropuertos desde el lunes si no hay acuerdo con demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros antes de viajar en el Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, el viernes 20 de marzo de 2026, en Washington. Foto: AP Photo/Alex Brandon

WEST PALM BEACH, Florida, EU (AP) — El presidente estadunidense Donald Trump indicó este sábado que ordenará a los agentes federales de inmigración que intervengan en la seguridad aeroportuaria a partir del lunes, a menos que los demócratas acepten un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional.

En una serie de publicaciones en redes sociales, Trump dijo que estaba haciendo planes para desplegar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos si continúa el estancamiento en el Congreso. Luego que el Senado no lograra encontrar una resolución en una inusual sesión de fin de semana, Trump pareció decidido en su plan.

“El ICE está listo para ir el lunes”, dijo.

Trump hizo el anuncio al tiempo que un cierre parcial del gobierno provocara largas filas para pasar por los controles en algunos de los aeropuertos más grandes del país.

El presidente republicano sugirió que los agentes del ICE llevarán la ofensiva del gobierno contra la inmigración a los aeropuertos del país, y prometió arrestar a “todos los inmigrantes ilegales”.

“Espero desplegar el ICE el lunes, y ya les he dicho: ‘PREPÁRENSE’. ¡NO MÁS ESPERAS, NO MÁS JUEGOS!”, escribió Trump, que pasa el fin de semana en Florida.

La medida parece un esfuerzo deliberado por ampliar el tipo de control migratorio que se ha convertido en un punto de fricción en el Congreso. Los demócratas prometieron oponerse a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a menos que se hicieran cambios tras una redada migratoria en Minnesota que derivó en los tiroteos mortales de dos manifestantes.

Entre otras medidas, los demócratas piden una mejor identificación para los agentes federales del orden, un nuevo código de conducta para esas agencias y un mayor uso de órdenes judiciales.

La operación en Minnesota estuvo vinculada en parte a denuncias de fraude relacionadas con residentes somalíes. Trump dijo el sábado que los agentes del ICE enviados a los aeropuertos se centrarán en arrestar a inmigrantes de Somalia que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal. Al reiterar sus críticas a los somalíes, sostuvo que “destruyeron por completo” Minnesota.

“Si los demócratas no permiten una seguridad justa y adecuada en nuestros aeropuertos y en otros lugares de nuestro país, el ICE hará el trabajo mejor que lo que nunca se ha hecho”, afirmó.

En sus publicaciones, el mandatario no dio más detalles sobre cómo el ICE asumirá una función en la seguridad aeroportuaria y qué implicará para la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que revisa a los pasajeros y el equipaje en busca de artículos peligrosos.

La gran mayoría de los empleados de la TSA son considerados esenciales y continúan trabajando durante la interrupción de la financiación, pero lo hacen sin cobrar. Las tasas de ausentismo han aumentado en algunos aeropuertos, y el DHS subrayó que al menos 376 han renunciado desde que comenzó el cierre parcial el 14 de febrero.

Este sábado, el Senado rechazó una moción de los demócratas para considerar una ley que reabra la TSA y pague a los trabajadores que no han recibido sus salarios. Los republicanos sostienen que necesitan financiar todas las áreas del DHS, no sólo algunas. Un proyecto de ley para financiar el departamento del Gabinete no logró avanzar en el Senado el viernes.

Sin embargo, en los últimos días hubo señales de avance con la reanudación de las conversaciones entre los demócratas y la Casa Blanca. Los senadores republicanos y demócratas tenían previsto reunirse este día a puerta cerrada por tercer día consecutivo con funcionarios de la Casa Blanca, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, habló sobre “conversaciones productivas”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, legislador republicano de Dakota del Sur, instó al grupo bipartidista a actuar con rapidez. Ha dicho repetidamente que los demócratas y la Casa Blanca deben encontrar un punto de acuerdo en un momento en que crecen las filas en los aeropuertos.

“Si ese grupo que se reúne no puede encontrar una solución muy rápido, las cosas van a empeorar y empeorar”, advirtió Thune hoy.