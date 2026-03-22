Comienza recuperación en Cuba tras colapso energético nacional

Dos hombres pescan en el Malecón al amanecer durante un apagón en La Habana, Cuba, el domingo 22 de marzo de 2026. Foto: AP

LA HABANA (AP) — Cuba comenzaba a recuperar su sistema energético el domingo tras un colapso nacional de toda la red registrada en la tarde y noche del sábado y que dejó a millones de personas a oscuras por segunda vez esta semana en todo el país y por tercera de manera masiva desde que Estados Unidos reforzó un cerco petrolero contra la isla en enero.

Un informe de la estatal Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas señaló que a primera hora del domingo alrededor de 72.000 clientes en la capital --entre ellos cinco hospitales— ya amanecieron con el servicio eléctrico, y en provincias como la occidental Matanzas o las orientales Granma y Holguín se habían creado “microsistemas” locales para los centros vitales más importantes. Pasado el mediodía, La Habana tenía más de 280.000 usuarios con luz.

El último apagón nacional se había registrado el pasado lunes y tardó varios días en resolverse, mientras que el 4 de marzo hubo uno masivo que afectó a todo el occidente cubano, la zona más poblada del país.

En algunas áreas capitalinas, los vecinos informaron a The Associated Press que el fluido les llegó a la madrugada. También se afectarán intermitentemente los servicios como los de internet.

Las autoridades informaron que las principales termoeléctricas como la Antonio Guiteras, las grandes del país y ubicadas en Matanzas, habían comenzado a recibir el “calentamiento” por algunas horas, antes de comenzar a generar y reconectarse al sistema nacional.

Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes luego que en enero el presidente estadounidense Donald Trump impusiera un cerco petrolero a la isla, presionando un cambio de modelo político y tras atacar a Venezuela, uno de los principales abastecedores de combustibles a la isla.

Los apagones diarios y por regiones o de circuitos, que duran horas, están golpeando a la población tanto por las dificultades para cocinar, como el abasto de agua, la preservación de alimentos o las averías en sus electrodomésticos; ya los cuales se suman los colapsos generalizados como el del sábado.

"Ayer por la noche mi niña no pudo dormir casi, porque es terrible el apagón. Se nos echó a perder el yogur que teníamos guardado. Más de 16 horas sin corriente toda la comida se echó a perder", se lamentó ante la AP, Dilan Mena, una madre de 28 años quien también vive con su abuela enferma.

Algunos vecinos también revelaron su hartazgo ante los constantes apagones, sean nacionales o de circuito parcial.

“Estamos cansados ??de esta jugada (los cortes de luz). Súper cansados”, comentó Alfredo Díaz, un graduado de electromedicina de 27 años.

La Unión Eléctrica informó que la causa de la desconexión total del Sistema Energético Nacional ocurrió por una salida imprevista de una unidad de generación en la termoeléctrica de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, pero no la causa específica de la avería.

"Tenemos que acostumbrarnos a seguir la rutina de siempre. ¿Qué vamos a hacer?", manifestó Dagnay Alarcón, una vendedora de 35 años. "Tenemos que tratar de sobrevivir. Acostumbrarnos a los acontecimientos, con o sin corriente”.

Las autoridades cubanas y el propio presidente Miguel Díaz-Canel reconocieron la gravedad de la situación energética de días recientes. El viceministro de Energía y Minas, Argelio Abad Vigo, detalló durante la semana que el país acumula tres meses sin recibir suministros de diésel, fuel oil, gasolina, turbocombustibles para la aviación ni gas licuado de petróleo, los cuales son vitales para la economía y para la generación de corriente.

La venta de combustibles para vehículos está racionada, las líneas áreas suspendieron vuelos o redujeron frecuencias y se recortó la jornada laboral en muchos centros.

Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita para mover su economía muy afectada además por la crisis económica —desde comienzo de década— posterior a la pandemia y un incremento de las sanciones estadounidenses. En general, depende para el resto de importaciones de Rusia, México y Venezuela, que no se produzca.

Además las grandes termoeléctricas tienen más de 30 años de explotación y los mantenimiento o capitalización fueron limitados. Las autoridades lanzaron un plan de energía fotovoltaica que se incrementa en estos meses.