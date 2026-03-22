Cuba se niega a permitir que la Embajada de EU en La Habana importe diésel para sus generadores

Una mujer pasa en patinete eléctrico frente a una fábrica que exhibe una imagen del fallecido líder cubano Fidel Castro, con la leyenda "Socialismo o muerte", en La Habana, Cuba, el jueves 19 de marzo de 2026. . Foto: AP/Ramon Espinosa

WASHINGTON (AP).- El gobierno cubano rechazó una solicitud de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para que se le permitiera importar diésel para sus generadores mientras la administración Trump continúa imponiendo un bloqueo de combustible en la isla, dijeron el viernes 20 de marzo dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

El gobierno rechazó la solicitud, ya que el Departamento de Estado de EE. UU. estaba considerando una reducción de personal en la embajada en La Habana debido a la escasez de diésel. Según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para tratar este delicado asunto, tal medida probablemente provocaría que Estados Unidos exigiera una reducción similar de personal en la embajada cubana en Washington.

El rechazo del gobierno cubano fue reportado inicialmente por The Washington Post.

La Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Embajada de Cuba en Washington no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Cuba ha sufrido una disminución de sus reservas de petróleo desde que Estados Unidos derrocó al líder venezolano, interrumpiendo así los vitales envíos de crudo procedentes de la nación que había sido un firme aliado de La Habana. Posteriormente, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a Cuba.

La isla depende de su propio gas natural, energía solar y petróleo para el funcionamiento de sus centrales termoeléctricas, pero eso no ha sido suficiente para satisfacer la demanda.

Muchos de los 11 millones de habitantes del país tienen dificultades para evitar que los alimentos se echen a perder. Los hospitales han cancelado cirugías. La principal universidad ha reducido las clases debido a los cortes de luz y las interrupciones en el transporte.

El conflicto sobre el diésel surge en un momento en que Trump ha estado presionando para que se produzcan cambios drásticos en el gobierno liderado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, también han declarado que ven a la isla como el próximo país donde Estados Unidos puede expandir su influencia.

En parte, exigen que Cuba libere a los presos políticos y avance hacia la liberalización política y económica a cambio del levantamiento de las sanciones.

Según informó previamente Associated Press, la administración Trump busca que Díaz-Canel abandone su cargo. No se han ofrecido detalles sobre a quién le gustaría ver en el poder.

Durante meses, Trump ha insinuado que el gobierno cubano está al borde del colapso. Tras el apagón generalizado de la red eléctrica cubana a principios de esta semana, que afectó a toda la isla, Trump declaró a la prensa que creía que pronto tendría "el honor de tomar Cuba".

“Si quiero tomar Cuba de alguna forma… ya sea que la libere o la tome, creo que puedo hacer lo que quiera con ella, si quieren saber la verdad”, dijo Trump. “Son una nación muy debilitada en este momento”.

Trump ha sugerido que los máximos dirigentes cubanos harían bien en evitar el destino del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue derrocado en una operación militar estadounidense en enero y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por conspiración de narcotráfico. Venezuela había sido el aliado más cercano de Cuba y le proporcionaba petróleo fuertemente subsidiado.

Según un funcionario, no se prevé que se produzca de inmediato una posible reducción de personal en la embajada, ya que Estados Unidos cree que tiene suficiente diésel de reserva para un mes más.

En Cuba existen opciones limitadas para acceder a las reservas de combustible, que están estrictamente controladas por el gobierno.

Por ejemplo, uno de los funcionarios dijo que la Embajada de España en La Habana tiene un excedente significativo de combustible y que lo había ofrecido a otras embajadas europeas que enfrentaban una escasez similar, pero las autoridades cubanas le negaron el permiso para hacerlo.

Las reservas de la Embajada de España se vieron reforzadas por la importación previa de diésel destinada a los hoteles españoles de la isla. La mayoría, si no todos, de esos hoteles se encuentran actualmente cerrados debido a la falta de turistas que visitan Cuba.

Díaz-Canel declaró la semana pasada que Cuba había mantenido conversaciones con el gobierno estadounidense. Esta fue la primera vez que el país caribeño confirmó las especulaciones generalizadas sobre las conversaciones con la administración Trump, en medio de la campaña de presión del gobierno republicano.

Las organizaciones humanitarias comenzaron a entregar ayuda a Cuba por vía aérea el viernes, incluyendo paneles solares, alimentos y medicinas.

Cuba también se está preparando para recibir un cargamento de petróleo ruso a finales de este mes, que sería su primer envío en los últimos tres meses.