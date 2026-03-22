"Habrá una destrucción total": Trump se reafirma en su ultimátum a las centrales eléctricas iraníes

El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de partir en el helicóptero presidencial Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este domingo en el ultimátum de 48 horas dado el sábado en el que insta a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas del país y ha advertido de que habrá "una destrucción total" si se aplica.

"Pronto veréis lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente", afirmó en declaraciones a la cadena de televisión israelí Canal 13.

Trump aprovechó también para criticar a los aliados de la OTAN y su negativa a participar en una misión militar ni tan siquiera en el estrecho de Ormuz. "Los países de la OTAN no están haciendo nada. Es una vergüenza enorme", ha reprochado. "Irán ha sido muy malo durante 47 años y ahora está recibiendo su justo castigo ", argumentó.

Irán respondió al ultimátum advirtiendo de que si Estados Unidos ataca las centrales eléctricas iraníes, responderán con ataques sobre empresas con intereses estadounidenses en la región y su "completa destrucción", así como con el cierre total del estratégico estrecho de Ormuz.