Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz y atacar centrales eléctricas tras ultimátum de Trump. Foto: AP

ARAD, Israel (AP).- Estados Unidos e Irán amenazaron este día con atacar infraestructura crítica, mientras la guerra en Oriente Medio, que ya lleva cuatro semanas, pone en riesgo vidas y medios de subsistencia en toda la región.

Irán afirmó que el estrecho de Ormuz, crucial para las exportaciones de petróleo y otros productos, sería "cerrado por completo" de inmediato si Estados Unidos cumple la amenaza del presidente Donald Trump de atacar sus centrales eléctricas. Trump fijó el sábado por la noche un plazo de 48 horas para abrir el estrecho.

Líderes israelíes visitaron una de las dos comunidades del sur cercanas a un centro secreto de investigación nuclear atacado por misiles iraníes el sábado por la noche, donde decenas de personas resultaron heridas. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que fue un “milagro” que nadie muriera.

Netanyahu afirmó que Israel y Estados Unidos estaban bien encaminados para lograr sus objetivos bélicos. Dichos objetivos abarcaban desde el debilitamiento del programa nuclear y el programa de misiles de Irán, así como el apoyo a grupos armados afines, hasta permitir que el pueblo iraní derrocara la teocracia.

No se ha observado ningún indicio de levantamiento ni del fin de los combates que han sacudido la economía mundial, disparado los precios del petróleo y puesto en peligro algunos de los corredores aéreos más transitados del mundo. La guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, ha dejado más de 2 mil muertos.

Hezbolá, respaldado por Irán, reivindicó la autoría de un ataque aéreo que mató a un hombre en el norte de Israel, mientras que el presidente libanés, Joseph Aoun, calificó los nuevos ataques israelíes contra puentes en el sur como "un preludio a una invasión terrestre".

“Nos esperan más semanas de combates contra Irán y Hezbolá”, declaró la portavoz militar israelí, la general de brigada Effie Defrin.

Las centrales energéticas y desalinizadoras están amenazadas

Irán ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el resto del mundo, al tiempo que afirma garantizar el paso seguro a los buques de países que no son sus enemigos. Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo pasa por este estrecho, pero los ataques a buques han paralizado casi por completo el tráfico de petroleros.

Trump dijo que si Irán no abría el estrecho, Estados Unidos destruiría sus "diversas centrales eléctricas, ¡empezando por la más grande!".

Estados Unidos ha argumentado que la Guardia Revolucionaria iraní controla gran parte de la infraestructura del país y la utiliza para financiar el esfuerzo bélico. Según el derecho internacional, las centrales eléctricas que benefician a la población civil solo pueden ser atacadas si la ventaja militar compensa el sufrimiento que les causa, afirman expertos en derecho.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, respondió en X que si se atacan las centrales eléctricas y la infraestructura de Irán, entonces la infraestructura vital en toda la región, incluidas las instalaciones de energía y desalinización, fundamentales para el agua potable en los países del Golfo, se considerarían objetivos legítimos y serían "destruidas irreversiblemente".

Posteriormente, Qalibaf añadió que "las entidades que financian el presupuesto militar de Estados Unidos son objetivos legítimos".

Los ataques contra las centrales eléctricas serían "intrínsecamente indiscriminados y claramente desproporcionados", y constituirían un crimen de guerra, escribió el embajador de Irán ante la ONU al Consejo de Seguridad, según la agencia de noticias estatal IRNA.

Los ataques en Israel e Irán generan nuevas preocupaciones nucleares.

Según informaron medios estatales, Irán afirmó que sus ataques en el desierto del Néguev a última hora del sábado fueron en represalia por el último ataque contra la principal planta de enriquecimiento nuclear de Irán en Natanz.

Teherán elogió su ataque como una demostración de fuerza, a pesar de que el ejército israelí afirma que los lanzamientos de misiles iraníes han disminuido desde que comenzó la guerra.

El principal hospital del sur de Israel recibió al menos 175 heridos procedentes de Arad y Dimona, según declaró a Associated Press el subdirector Roy Kessous.

Existe la creencia generalizada de que Israel posee armas nucleares, aunque no confirma ni niega su existencia.

Israel negó ser responsable del ataque a Natanz el sábado. El Pentágono declinó hacer comentarios al respecto.

El Organismo Internacional de Energía Atómica ha declarado que la mayor parte de los aproximadamente 441 kilogramos de uranio enriquecido que posee Irán —el tema central de las tensiones— se encuentra en otro lugar, bajo los escombros de su instalación de Isfahán.

Los combates se intensifican en el sur del Líbano

Un civil israelí murió en su coche en la localidad norteña de Misgav Am, en lo que el ejército israelí inicialmente calificó como un ataque con cohetes. Posteriormente, se investigó la posibilidad de que la muerte hubiera sido causada por fuego de soldados israelíes.

Las autoridades israelíes lo identificaron como Ofer “Poshko” Moskovitz, un agricultor de 61 años. Hace dos días, declaró a una emisora ??de radio que vivir cerca de la frontera con el Líbano era como jugar a la ruleta rusa.

Poco después del inicio de la guerra, Hezbolá lanzó ataques contra Israel, calificándolos de represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Israel respondió con ataques aéreos contra Hezbolá y amplió su presencia terrestre en el sur del Líbano.

El domingo, Israel amplió su lista de objetivos para incluir los puentes sobre el río Litani, que, según el ministro de Defensa, Israel Katz, Hezbolá utiliza para trasladar combatientes y armas hacia el sur. Posteriormente, Israel atacó el puente Qasmiyeh, cerca de Tiro, tras dar una hora de aviso. La destrucción de puentes aísla aún más a los residentes del resto del Líbano.

Katz también ordenó a los militares que aceleraran la destrucción de las viviendas libanesas cercanas a la frontera.

Las autoridades libanesas afirman que los ataques israelíes han causado la muerte de más de mil personas y el desplazamiento de más de un millón. Mientras tanto, Hezbolá ha lanzado cientos de cohetes contra Israel.

El número de muertos en Irán durante la guerra ha superado los mil 500, según informó su Ministerio de Salud. En Israel, 15 personas han muerto a causa de ataques iraníes. Más de una docena de civiles en Cisjordania ocupada y los estados árabes del Golfo han fallecido en ataques. Un helicóptero militar catarí se estrelló el sábado, atribuido a una falla técnica, y las siete personas a bordo murieron, según informaron las autoridades cataríes.