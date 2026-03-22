Irán ejecutó al campeón de lucha Saleh Mohammadi, de 19 años, por protestar contra el régimen. Foto: AP

BEIRUT (AP).- Un luchador estrella de 19 años y otros dos jóvenes fueron ahorcados en Irán esta semana, lo que ha generado alarma entre los grupos de derechos humanos ante la posibilidad de que se esté produciendo una ola de ejecuciones, ya que las autoridades, que se enfrentan a los incesantes ataques de Estados Unidos e Israel, intentan sofocar la disidencia pública.

Los tres hombres son los primeros en ser ejecutados de entre las decenas de miles de personas arrestadas durante la represión de las protestas a nivel nacional en enero. Organizaciones de derechos humanos afirman que más de 100 personas podrían enfrentar la pena de muerte.

El luchador Saleh Mohammadi fue ahorcado la madrugada del jueves, junto con Mehdi Qasemi y Saeed Davoudi, en Qom, al sur de la capital, Teherán, según informaron los medios estatales. Habían sido condenados por el delito de "moharabeh", o "declarar la guerra a Dios", por el presunto asesinato de dos policías durante las protestas en la ciudad.

Amnistía Internacional afirmó que las condenas de los tres, y de otros detenidos durante las protestas, se produjeron en "juicios manifiestamente injustos" que utilizaron confesiones obtenidas mediante tortura.

Las ejecuciones tenían como objetivo "infundir miedo en la sociedad y disuadir nuevas protestas" en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, un grupo con sede en Oslo que ha documentado las detenciones.

Amiry-Moghaddam afirmó que le preocupa que muchas más "ejecuciones de manifestantes y presos políticos sean inminentes".

Al menos 27 detenidos durante las protestas se enfrentan a la pena de muerte

Amiry-Moghaddam afirmó que su grupo ha documentado al menos 27 condenas a muerte dictadas contra personas detenidas durante las protestas. Otras 100 personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital, y los medios estatales iraníes han difundido cientos de confesiones forzadas de delitos castigados con la muerte, añadió.

Las protestas a nivel nacional que comenzaron a finales de diciembre alcanzaron su punto álgido en la primera semana de enero, lo que provocó la represión más sangrienta por parte de las fuerzas de seguridad iraníes desde que la República Islámica tomó el poder en 1979.

Ha sido difícil determinar el número total de fallecidos debido a las restricciones de internet impuestas por las autoridades. La agencia de noticias Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos y que se basa en una red de contactos dentro de Irán, confirmó que más de 7 mil personas murieron y que está investigando miles más. Añadió que más de 50 mil personas fueron arrestadas en poco más de seis semanas. El gobierno reconoció que más de 3 mil personas murieron.

En el punto álgido de las protestas, las autoridades iraníes dieron a entender que se avecinaban juicios y ejecuciones rápidas.

En aquel momento, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que una acción militar podría ser una opción para detener la represión mortal. Pero poco después anunció que se había enterado de que los planes de ejecuciones se habían suspendido, lo que indicaba que una operación militar ya no era una posibilidad.

Apenas un mes después, Israel y Estados Unidos lanzaron una intensa campaña de ataques aéreos contra Irán, bombardeando instalaciones militares y atacando a la cúpula política y de seguridad iraní. Las agencias de seguridad consideradas responsables de la represión mortal contra los manifestantes también están siendo blanco de ataques.

La guerra no ha detenido la represión de Irán contra la disidencia

A pesar de la guerra, las autoridades iraníes han mantenido la represión contra la disidencia. Según las autoridades, decenas de personas han sido detenidas desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, entre ellas algunas que participaron en las protestas de enero.

Debido al bloqueo de internet en Irán, se conocen pocos detalles sobre los tres hombres ejecutados el jueves. Amiry-Moghaddam afirmó que Davoudi nació el 20 de marzo de 2004, lo que significa que fue ejecutado un día antes de cumplir 22 años. Añadió que se desconocía la edad de Qasemi.

Mohammadi parecía destacar en la lucha libre, un deporte muy popular en Irán. En 2024, ganó una medalla de bronce en un torneo internacional juvenil de lucha libre en la ciudad rusa de Krasnoyarsk.

En su cuenta de Instagram, Mohammadi publicó fotos y videos de sus combates y entrenamientos, junto con mensajes inspiradores como "sin dolor no hay recompensa". En su última publicación a finales de diciembre, compartió un video de sí mismo en el gimnasio y escribió: "Resistimos más allá de lo imaginable. De vuelta otra vez #culturismo #entrenamiento #lucha".

“Estaba lleno de energía”, dijo Shiva Amelirad, una profesora iraní que vive en Toronto y que habló con Mohammadi en 2022, cuando aún estaba en el instituto.

Amelirad afirmó que Mohammadi había participado en las protestas antigubernamentales que estallaron a principios de ese año, cuando Mahsa Amini murió bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar correctamente el velo. Dichas manifestaciones también fueron reprimidas con dureza por las autoridades.

Según contó, Mohammadi le dijo que hacer ejercicio y comer helado eran sus únicas maneras de "olvidar toda esta catástrofe a la que nos enfrentamos".

“Siempre intentaba demostrar que era feliz”, dijo Amelirad.

Los grupos de derechos humanos afirman que la teocracia ha forzado confesiones de los manifestantes.

Según varias organizaciones de derechos humanos, Mohammadi, Qasemi y Davoudi fueron arrestados en Qom el 15 de enero. Se desconocen las circunstancias de sus arrestos y no está claro si se conocían previamente.

Según Amnistía Internacional y la organización Iran Human Rights, fueron acusados ??del asesinato de un agente de policía el 8 de enero y condenados a principios de febrero.

Durante su detención, Mohammadi fue golpeado y le fracturaron una mano, según una carta abierta del 19 de febrero dirigida al poder judicial iraní, en la que criticaba el procesamiento de decenas de manifestantes arrestados. Amnistía Internacional afirmó que Mohammadi negó los cargos y se retractó de sus confesiones ante el tribunal, alegando que fueron obtenidas bajo tortura.

“Las autoridades han sometido sistemáticamente a los detenidos en relación con las protestas a la desaparición forzada, la detención incomunicada y la tortura para extraerles 'confesiones' forzadas”, afirma Amnistía Internacional en la carta.

Mizan, la agencia de noticias oficial del poder judicial iraní, anunció el jueves la ejecución de los tres acusados, mostrando un video de ellos sentados en el tribunal con uniformes de prisión. Según la agencia, habían confesado haber asesinado a dos policías con "cuchillos y espadas", y mostró un video en el que supuestamente recreaban los asesinatos ante funcionarios judiciales.

Amiry-Moghaddam, de la organización Iran Human Rights, afirmó que la República Islámica está luchando por su supervivencia "y es muy consciente de que la principal amenaza a su existencia no proviene de agentes externos, sino del pueblo iraní que exige un cambio fundamental".