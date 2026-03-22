Netanyahu pide al resto del mundo que se una a la guerra contra Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visita el lugar del impacto de un ataque iraní en Arad, Israel el 22 de marzo de 2026. Foto: EUROPA PRESS

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió este domingo a la comunidad internacional que se una a la guerra contra Irán, al que ha acusado de lanzar ataques contra la población civil, atacar lugares sagrados, "chantajear" a la comunidad internacional con su bloqueo del estrecho de Ormuz y, por último, contar entre sus arsenales con misiles de largo alcance, capacitados para alcanzar el continente europeo.

"Si quieren pruebas de que Irán está poniendo en peligro al mundo entero, las últimas 48 horas las han aportado", declaró Netanyahu durante una visita a la ciudad de Arad, alcanzada ayer por misiles iraníes que dejaron decenas de heridos entre los 300, en total, denunciados por Israel tras los ataques iraníes de las últimas horas en el país. "Irán ha atacado una zona civil con la intención de asesinar civiles", ha añadido.

Netanyahu acusó a Irán de disparar contra la ciudad de Jerusalén, hogar del Muro de las Lamentaciones, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al Aqsa, "los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas" y de atacar la base militar británica-estadounidense en la isla de Diego García, en el océano Índico, con misiles de largo alcance.

Irán ha negado toda implicación en este incidente y asegura desde el principio de la guerra que todos sus ataques tienen como objetivo instalaciones militares israelíes.

"Están poniendo a todo el mundo en su punto de mira y están impidiendo el tráfico marítimo internacional y las rutas energéticas, e intentando chantajear al mundo entero", en relación al bloqueo iraní sobre Ormuz. "¿Cuántas pruebas más hacen falta para demostrar que hay que detener a este régimen?", se ha preguntado Netanyahu.

"Israel y Estados Unidos están trabajando juntos en nombre del mundo entero, y es hora de que el resto de países se unan", ha pedido Netanyahu una semana después de que su gran aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, solicitara una misión conjunta internacional para desbloquear Ormuz que solo ha recibido respuestas vagas, cuando no negativas.

"El llamamiento del presidente Trump a la comunidad internacional para que se enfrente a este régimen terrorista y fanático no es solo un llamamiento por la seguridad de Estados Unidos y la de Israel, sino por la seguridad del mundo entero. Y es hora de que actúen", ha pedido.

UN CAMBIO DE RÉGIMEN

Minutos después, en entrevista a la corresponsalía de Fox News que le acompañaba en la visita a Arad, Netanyahu ha insistido en las dos condiciones de victoria fundamentales que se ha marcado: la eliminación completa de los programas nucleares y de misiles de Irán, y un forzar un cambio de gobierno a través de una movilización de la población iraní.

"Los objetivos en el primer ámbito son son: desmantelar por completo su programa nuclear. Desmantelar por completo su programa de misiles. Desmantelar por completo su capacidad para producir los componentes de ambos programas", ha indicado.

"Después", ha añadido, hay que "crear las condiciones para que el pueblo iraní derroque esta tiranía que los ha atormentado y les ha hecho la vida miserable, y que está haciendo la vida miserable al mundo entero".

"CRÍMENES DE GUERRA IRANÍES"

Poco después, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha denunciado, también desde Arad, que Irán ha cometido crímenes de guerra al atacar durante las últimas 24 horas zonas civiles sin ningún tipo de "significado militar".

"Es evidente que los crímenes de guerra del régimen iraní se cometen en un barrio completamente civil, sin ninguna dimensión militar, y que el régimen iraní ataca de forma exclusiva y deliberada a civiles y poblaciones civiles", ha indicado el ministro de Exteriores.

"No tienen ningún significado ni relevancia militar. El único objetivo es el de hacer daño al mayor número posible de civiles. Por lo tanto, es claramente un crimen de guerra", ha insistido.

Saar ha añadido que, según tiene entendido, no hay constancia todavía de muertos entre las filas del Ejército israelí por los ataques iraníes en respuesta a los bombardeos de Israel y EEUU que empezaron el 28 de febrero. "Todas las víctimas de los ataques iraníes, sin excepción, son civiles. Así pues, este simple hecho permite comprender esta tragedia", ha manifestado.