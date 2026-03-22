Rescatan a 230 personas tras inundaciones en Hawái; advierten que represa podría colapsar

HONOLULU (AP).- Las aguas turbias provocadas por las fuertes lluvias anegaron las calles, desplazaron las casas de sus cimientos, engulleron vehículos y provocaron órdenes de evacuación para miles de residentes en pueblos al norte de Honolulu el viernes, mientras las autoridades advertían del posible colapso de una presa de 120 años de antigüedad.

Las sirenas de emergencia sonaron a lo largo de la costa norte de Oahu, donde la crecida de las aguas dañó viviendas en una comunidad mundialmente famosa por el surf. El viernes por la mañana, las autoridades de Honolulu pidieron a los residentes que evacuaran la zona situada aguas abajo de la presa de Wahiawa —conocida desde hace tiempo por su vulnerabilidad—, advirtiendo que corría el riesgo de sufrir un colapso inminente.

Más de 230 personas fueron rescatadas mientras las fuertes lluvias azotaban la isla hawaiana de Oahu y provocaban las peores inundaciones que ha sufrido la isla en 20 años, causando daños que, según el gobernador, podrían superar los mil millones de dólares.

Los niveles de agua han estado descendiendo en la presa que, según advirtieron las autoridades, podría colapsar, pero esto podría cambiar si llueve más. No se han reportado muertes, pero algunos pacientes recibieron tratamiento por hipotermia.

No se reportaron fallecimientos ni personas desaparecidas, declaró el gobernador Josh Green en una conferencia de prensa. Añadió que unas diez personas fueron trasladadas a un hospital con hipotermia.

Según explicó, los equipos de rescate buscaron por aire y por agua a las personas que habían quedado atrapadas; esfuerzos que se vieron obstaculizados por personas que utilizaban drones personales para obtener imágenes de las inundaciones.

Decenas, si no cientos, de viviendas resultaron dañadas, pero las autoridades aún no han podido evaluar completamente la magnitud de los daños, declaró el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, en una rueda de prensa vespertina. Unas 5.500 personas recibieron órdenes de evacuación.

“No cabe duda de que los daños causados ??hasta ahora han sido catastróficos”, afirmó.

Blangiardi afirmó que las autoridades confiaban en la estabilidad de las represas de la isla, pero que era difícil predecir cuánta lluvia caería y qué efectos tendría.

Según informaron funcionarios municipales y del campamento, la Guardia Nacional y el Departamento de Bomberos de Honolulu evacuaron en helicóptero a 72 niños y adultos que participaban en un campamento juvenil de vacaciones de primavera en un centro de retiros en la costa oeste de Oahu llamado Nuestra Señora de Kea'au. El campamento se encuentra en una zona elevada, pero las autoridades no quisieron dejarlos allí, explicó el alcalde.

Kimberly RY Vierra, portavoz del St. Francis Healthcare System of Hawai'i, propietario del terreno donde se ubica el centro de retiros en el oeste de Oahu, dijo que las inundaciones habían cortado el camino de acceso al campamento.

En Maui, las autoridades emitieron una alerta de evacuación para algunos barrios de Lahaina después de que las balsas de retención cercanas estuvieran casi al límite de su capacidad. Partes de esos barrios fueron arrasadas por el gran incendio forestal que destruyó gran parte de Lahaina en 2023.

Vigilar de cerca la presa

Las autoridades han estado monitoreando los niveles de las represas desde que una tormenta la semana pasada provocó fuertes lluvias en todo el estado, causando inundaciones catastróficas que arrasaron carreteras y viviendas . Dos personas resultaron gravemente heridas en ese suceso: una en el cuello y otra en la cabeza. Se pronosticaba una tormenta similar, aunque menos intensa, que traería más lluvia durante este fin de semana.

“Va a ser un día muy incierto”, dijo el gobernador de Hawái, Josh Green, en una publicación en las redes sociales.

La mayor parte del estado estaba bajo alerta por inundaciones, y Haleiwa y Waialua, en el norte de Oahu, estaban bajo aviso de inundación repentina, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Un refugio en la escuela secundaria y preparatoria Waialua fue evacuado debido a las inundaciones, informó Ian Scheuring, portavoz de Honolulu. Allí se encontraban unas 185 personas y 50 mascotas que tuvieron que ser trasladadas en autobús a otro centro de evacuación, pero al mediodía aún quedaban 54 personas en el refugio.

Algunas zonas de Oahu recibieron entre 20 y 30 cm de lluvia durante la noche, lo que saturó aún más el suelo tras la tormenta del fin de semana pasado. Kaala, el pico más alto de la isla, recibió casi 40 cm de lluvia en las últimas 24 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Las bajas presiones de Kona influyen en los diluvios

Los sistemas de tormentas invernales conocidos como "bajas de Kona", caracterizados por vientos del sur o suroeste que traen aire cargado de humedad, fueron los responsables de los diluvios. Según los expertos, la intensidad y la frecuencia de las fuertes lluvias en Hawái han aumentado debido al calentamiento global provocado por el ser humano.

Mientras se preparaba para evacuar a la casa de una amiga en un terreno más elevado, Kathleen Pahinui, residente de Waialua, declaró a The Associated Press en una entrevista telefónica que la antigua presa de Wahiawa es motivo de preocupación cada vez que llueve.

“Solo recen por nosotros”, dijo. “Sabemos que se avecinan más lluvias”.

El estado ha declarado que la presa tiene un “alto potencial de riesgo” y que un fallo “probablemente resultará en la pérdida de vidas humanas”.

La presa data de 1906

La presa de tierra se construyó en 1906 para aumentar la producción de azúcar de la Waialua Agricultural Company, que posteriormente se convirtió en filial de Dole Food Company. Fue reconstruida tras un derrumbe en 1921.

Según los registros, el estado ha enviado a Dole cuatro notificaciones de deficiencias relacionadas con la presa desde 2009 y, hace cinco años, multó a la empresa con 20.000 dólares por no subsanar a tiempo las deficiencias de seguridad.

Posteriormente, Dole propuso donar la presa, el embalse y el sistema de acequias al estado a cambio de que este se comprometiera a reparar el aliviadero para cumplir y mantener las normas de seguridad de la presa.

En 2023, el estado aprobó una ley que autorizaba la adquisición de la presa. También destinó 5 millones de dólares para la compra del aliviadero y 21 millones para su reparación y ampliación, con el fin de cumplir con los requisitos de seguridad. Sin embargo, la transferencia aún no se ha completado. La junta estatal votará sobre la adquisición la próxima semana.

“La presa sigue funcionando según lo previsto y no presenta indicios de daños”, declaró Dole en un comunicado enviado por correo electrónico.

Según un informe de infraestructura de 2019 de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, el estado regula 132 represas en todo Hawái , la mayoría de ellas construidas como parte de sistemas de riego para la industria de la caña de azúcar.