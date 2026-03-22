Trump amenaza con atacar plantas eléctricas iraníes si Teherán no abre el estrecho de Ormuz

Gente sigue a un camión que lleva los ataúdes cubiertos con banderas del general Ali Mohammad Naeini, vocero de la Guardia Rrevolucionaria, y uno de sus camaradas del cuerpo paramilitar, Amir Hossein Bidi, en su cortejo fúnebre en Teherán, Irán. Foto: AP

EL CAIRO, Egipto (AP) — Irán respondió el domingo con sus propias amenazas, al día siguiente de que el presidente Donald Trump advirtiera que Estados Unidos “aniquilará” centrales eléctricas en Irán si Teherán no abre por completo el estrecho estratégico de Ormuz en un plazo de 48 horas, y misiles iraníes impactaron en dos ciudades cerca del principal centro de investigación nuclear de Israel, donde causaron decenas de heridos y edificios de apartamentos destrozados.

Los acontecimientos indicaron que la guerra en Oriente Medio, ahora en su cuarta semana, avanzaba en una nueva y peligrosa dirección.

Las sirenas sonaron en todo Israel mientras Irán lanzaba nuevas andanadas el domingo. En el sur del país, los residentes se enfrentaron a la devastación en las ciudades de Dimona y Arad. En el norte de Israel, un hombre murió en un ataque del grupo político y militar libanés Hezbollah.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recorrió a Arad y dijo que fue un “milagro” que nadie muriera por la explosión, que dañó gravemente varios edificios. Pero dijo que nadie habría resultado herido si todos los residentes hubieran corrido a los refugios, e instó a todos a atender las sirenas.

Irán responde al ultimátum de Trump

Trump dijo el sábado que daba a Irán 48 horas para abrir la vital vía marítima o enfrentarse a una nueva ronda de ataques. Sostuvo que Estados Unidos destruiría “varias CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE PRIMERO!”.

Puede que se refiriera a la central nuclear de Bushehr, la más grande de Irán, que ya fue alcanzada la semana pasada, oa Damavand, una planta de gas natural cerca de Teherán, la capital de Irán.

A su vez, Irán advirtió a primera hora del domingo que cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas medios provocaría ataques contra activos energéticos y de infraestructura de Estados Unidos e Israel — en concretas instalaciones de tecnología de la información y de desalinización — en la región, según un comunicado que citaba a un portavoz militar iraní y que difundieron estatales y sitios web semioficiales.

El estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico, es una ruta crucial para el flujo mundial de petróleo. Los ataques contra buques comerciales y las amenazas de nuevos golpes han detenido a casi todos los petroleros que transportaban petróleo, gas y otros bienes por el paso, lo que ha llevado a recortes de producción de algunos de los mayores productores de petróleo del mundo, porque su crudo no tiene adónde ir.

Seyed Ali Mousavi, representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional, dijo en declaraciones difundidas por dos agencias de noticias iraníes que navegar por el estrecho sería posible para “todos excepto los enemigos” — lo que indica que Teherán determinaría qué embarcaciones tienen permitido el paso. Irán ya ha aprobado el paso de barcos por la vía marítima hacia China y otros lugares de Asia.

Irán ataca una zona cerca de un sitio nuclear israelí

El ejército de Israel dijo que no pudo interceptar los misiles que impactaron en Dimona y Arad el sábado, las más grandes cerca del centro nuclear en el desierto del Néguev. Fue la primera vez que misiles iraníes penetraron los sistemas de defensa aérea de Israel en el área.

“Si el régimen israelí es incapaz de interceptar misiles en la zona de Dimona, fuertemente protegida, eso es, operativamente, una señal de que se entra en una nueva fase de la batalla”, dijo en X Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní.

Los equipos de rescate dijeron que al menos 64 personas fueron trasladadas a hospitales tras el impacto directo en Arad. Dimona está a unos 20 kilómetros (12 millas) al oeste del centro de investigación nuclear y Arad a unos 35 kilómetros (22 millas) al norte.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de línea dura, visitó el domingo la ciudad sureña de Arad y dijo que Israel está en una “batalla histórica” contra Irán y que debe “continuar hasta la victoria”.

Se cree que Israel es el único país de Oriente Medio con armas nucleares, aunque sus dirigentes se niegan a confirmar o negar su existencia. El organismo de control nuclear de la ONU indicó en X que no había recibido informes de daños en el centro israelí ni de niveles anormales de radiación.

Israel niega responsabilidad por el ataque a Natanz

El principal sitio de enriquecimiento nuclear de Teherán en Natanz fue alcanzado más temprano el sábado. Israel negó su responsabilidad por el ataque y Mizan, la agencia oficial de noticias del poder judicial iraní, informó que no hubo filtraciones.

El Pentágono declinó hacer comentarios sobre el ataque a Natanz, que también fue alcanzado en la primera semana de la guerra en curso y en la guerra de 12 días del pasado junio.

La agencia de control nuclear de la ONU — el Organismo Internacional de Energía Atómica — ha dicho que la mayor parte de las aproximadamente 972 libras (441 kilogramos) de uranio enriquecido estimadas de Irán está en otro lugar, bajo los escombros de su instalación de Isfahán.

Estados Unidos e Israel han ofrecido justificaciones cambiantes para la guerra, desde la esperanza de fomentar un levantamiento que derroque al liderazgo iraní hasta eliminar sus programas nucleares y de misiles y su apoyo a aliados armados. No ha habido señales de un levantamiento, mientras que las restricciones a internet limitan la información que sale de Irán.

Los efectos de la guerra se sienten mucho más allá del Oriente Medio, elevando los precios de los alimentos y del combustible.

Hasta ahora en Irán, el número de muertos en la guerra ha superado los 1.500, informó el sábado la televisión estatal, citando al Ministerio de Salud. En Israel, 15 personas han muerto por misiles iraníes. Otros cuatro han fallecido en la Cisjordania ocupada. Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han muerto, junto con bastante más de una docena de civiles en naciones del Golfo.

Hezbollah se atribuye un ataque mortal en el norte de Israel

Hezbollah dijo que estuvo detrás de un ataque el domingo que mató a un hombre en la localidad israelí norteña de Misgav Am, en lo que el ejército israelí dijo que “parecía ser” un ataque con cohetes. Los paramédicos israelíes dijeron que encontraron al hombre muerto en su auto y difundieron un video que mostraba dos vehículos en llamas.

Hezbollah, un aliado de Irán, lanzó ataques contra Israel poco después de que comenzara el ataque estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero, diciendo que era en represalia por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Israel respondió con bombardeos en Líbano y atacó a Hezbollah en mortales ataques aéreos, ampliando su presencia en el sur de Líbano y acumulando más tropas cerca de la frontera.

Las autoridades libanesas dicen que los ataques de Israel han matado a más de 1.000 personas y desplazado a más de 1 millón.

Accidente en Qatar

Qatar dijo el domingo que las siete personas a bordo de un helicóptero qatarí que se estrelló el día anterior en las aguas territoriales de la nación del golfo Pérsico habían muerto — incluidos tres ciudadanos turcos, un oficial militar y dos civiles.

La confirmación llegó después de que el cuerpo del piloto qatarí desapareció fuera encontrado el domingo. El accidente se atribuyó a un “fallo técnico”.