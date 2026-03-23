Al menos 66 muertos en choque de avión militar en Colombia, dice jefe de las fuerzas armadas

Personas rodean el avión militar de carga que se estrelló el lunes. Foto: MiPutumayo vía AP

BOGOTÁ (AP) — Un avión de transporte militar con 128 personas a bordo, en su mayoría soldados, se estrelló poco después de despegar el lunes en Puerto Leguízamo, Colombia, percance que dejó al menos 66 muertos y decenas de heridos, informó el jefe de las fuerzas armadas.

El general Hugo Alejandro López Barreto dijo que cuatro militares seguían desaparecidos.

"Lamentablemente, como consecuencia de este trágico accidente, 66 de nuestros militares fallecieron", manifestó en un video divulgado en la red social X. "Al momento, no tenemos información o indicios de que se hubiera tratado de un atentado por parte de algún grupo armado ilegal".

Enaltecemos la valentía y el sacrificio de nuestros héroes de la Fuerza Pública que, en cumplimiento de su misión, entregaron lo más sagrado por la seguridad de Colombia. Su memoria será un faro de honor para la Patria.



"El balance del trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo… pic.twitter.com/cWKKnmNbxe — Mindefensa (@mindefensa) March 24, 2026

En un video difundido en redes sociales, el vicealcalde Carlos Claros dijo que los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la morgue del pequeño pueblo, y que las únicas dos clínicas allí atendieron a los heridos antes de que fueran trasladados en avión a ciudades más grandes. Puerto Leguízamo está ubicado en Putumayo, una provincia amazónica que limita con Ecuador y Perú.

En declaraciones a la cadena de televisión colombiana RCN, Claros agradeció a las personas de la localidad que salieron a ayudar a los afectados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo en X que el avión que se estrelló el lunes estaba transportando efectivos a otra ciudad de Putumayo .

Imágenes compartidas en línea por medios colombianos mostraron una nube negra de humo elevándose desde un campo donde se estrelló el avión y un camión con soldados apresurándose hacia el lugar.

La aeronave llevaba 128 personas, de las cuales 11 eran tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 115 eran del Ejército, y 2 de la Policía Nacional. López Baretto indicó que 57 personas fueron evacuadas.

Los medios compartieron videos de soldados siendo sacados del lugar en motocicletas conducidas por residentes locales, mientras otro grupo de residentes intentaba apagar el incendio que el choque del avión desató en un campo rodeado de densa vegetación.

Carlos Fernando Silva, el comandante de la fuerza aérea de Colombia, dijo que aún no se conocían los detalles del choque, "salvo que la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros del aeropuerto".

El comandante de la fuerza aérea agregó que se enviaron dos aviones, con 74 camas, a la zona para trasladar a los heridos de regreso a hospitales en Bogotá, y en otros lugares.

Petro aprovechó lo sucedido para promover lo que llamó su campaña de larga data para modernizar los aviones y otros equipos utilizados por las fuerzas armadas, diciendo que esos empeños han sido bloqueados por "dificultades burocráticas", y dejó entrever que se debería hacer que algunos funcionarios rindan cuentas.

"Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados", sentenció.

Sus críticos destacaron que las aeronaves militares han tenido menos horas de vuelo durante su mandato debido a recortes presupuestarios, lo que deriva en que se tengan tripulaciones con menos experiencia.

Erich Saumeth, un experto colombiano en aviación y analista militar, indicó que el Hércules C-130 que se estrelló el lunes fue donado por Estados Unidos a Colombia en 2020. Tres años después se le sometió a una revisión detallada en la que se inspeccionó el motor y se reemplazaron componentes clave.

Saumeth, quien duda que el percance haya sido por falta de piezas de buena calidad, afirmó que las investigaciones tendrán que determinar por qué los motores del Hércules —que tiene cuatro hélices— fallaron tan rápido después del despegue.

En un mensaje en X, el ministro de Defensa destacó que hasta el momento no hay nada que indique que la aeronave haya sido objeto de ataques por parte de grupos rebeldes que operan cerca de Puerto Leguízamo.

Sánchez escribió que el accidente fue "profundamente doloroso para el país", y agregó: "Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor".