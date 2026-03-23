Avión choca con camión de bomberos en pista de aterrizaje en aeropuerto de NY; dos pilotos murieron. Foto: AP/Seth Wenig

NUEVA YORK (AP).- Un avión de Air Canada con más de 70 pasajeros a bordo chocó con un camión de bomberos al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York el domingo por la noche, causando la muerte del piloto y el copiloto e hiriendo a varias personas más, según informaron las autoridades.

El camión de bomberos cruzaba la pista tras haber recibido autorización para inspeccionar otro avión que había reportado un olor a bordo. Antes de la colisión, se escucha a un controlador de tráfico aéreo por las comunicaciones del aeropuerto ordenando frenéticamente al camión de bomberos que se detuviera.

Unos 20 minutos después, el controlador parece culparse a sí mismo. "Estábamos lidiando con una emergencia hace un rato", dijo. "Me equivoqué".

Unos 40 pasajeros y miembros de la tripulación del avión regional procedente de Montreal, así como dos bomberos, fueron trasladados a hospitales; algunos presentaban heridas graves. La mayoría fueron dados de alta este día, según informaron las autoridades.

El impacto destrozó la parte delantera del avión, dejando cables y escombros colgando de la cabina destrozada. Las imágenes del lugar del accidente mostraron el camión de bomberos volcado de lado, con la mayor parte de los daños en la parte trasera.

Una cuestión clave para los investigadores será examinar la coordinación del tráfico aéreo y terrestre del aeropuerto en el momento del accidente, declaró Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte. «No sé cuántas advertencias más necesita la Administración Federal de Aviación, pero esto lleva ocurriendo años y, lamentablemente, algunos de los accidentes aéreos más horribles de la historia ocurren en tierra, en el aeropuerto».

El accidente provocó el cierre del aeropuerto de LaGuardia, el tercer centro de conexión con mayor tráfico de la región de Nueva York, al menos hasta el lunes por la tarde, en un momento que ya era complicado en los aeropuertos estadounidenses debido al cierre parcial del gobierno.

Según FlightAware.com, al mediodía se habían cancelado más de 600 vuelos en LaGuardia. El cierre también estaba causando algunas interrupciones en otros aeropuertos, especialmente para Delta, que tiene una presencia importante en LaGuardia.

Un pasajero afirma que se ayudaron mutuamente a escapar del avión

La pasajera Rebecca Liquori dijo que, después de que el avión sufriera turbulencias durante el descenso, sintió que frenaba bruscamente y escuchó un fuerte estruendo.

“Todos se sobresaltaron y se levantaron de sus asientos. Algunos se golpearon la cabeza. Algunos sangraban”, declaró Liquori a News12 Long Island , una emisora ??donde trabajó antes de convertirse en enfermera.

Liquori, quien dijo que ayudó a abrir la puerta de salida de emergencia, recordó que los pasajeros se ayudaban unos a otros a deslizarse por un ala para poder salir.

“Simplemente me alegra estar viva”, dijo Liquori, quien había viajado a Montreal para la fiesta de bienvenida del bebé de una prima. “Jamás me habría imaginado que un vuelo de una hora, que he hecho innumerables veces, terminaría así”.

El piloto y el copiloto tenían su base en Canadá

El piloto y el copiloto fallecidos tenían su base en Canadá, según declaró Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que gestiona el aeropuerto.

El aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta primera hora de la tarde del lunes mientras dure la investigación, que está siendo dirigida por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

El presidente Donald Trump calificó la situación de "terrible". "Cometieron un error", declaró a la prensa. El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó en un comunicado que el accidente era "profundamente lamentable".

El camión de bomberos se desplazaba por la pista para responder a un incidente aparte a bordo de un vuelo de United Airlines, cuyo piloto había informado de "un problema con el olor", dijo García, quien remitió las preguntas adicionales sobre la secuencia de los hechos a la NTSB.

Según García, dos empleados de la Autoridad Portuaria que viajaban en el camión de bomberos sufrieron heridas que, al parecer, no ponían en peligro sus vidas.

Según la aerolínea, a bordo del vuelo de Jazz Aviation, operado en nombre de Air Canada, viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes. El vuelo partió del Aeropuerto Internacional Montreal-Pierre Elliott Trudeau.

Las escaleras utilizadas para evacuar a los pasajeros fueron empujadas hacia las salidas de emergencia del avión, un Bombardier CRJ. Horas después, el avión permaneció en la pista con su morro deformado inclinado hacia arriba.

El controlador de tráfico aéreo intentó detener el vehículo después de haber dado la autorización

“Alto, camión 1. Alto”, dice la transmisión. A continuación, se oye al controlador desviando frenéticamente un avión que se aproxima para impedir el aterrizaje.

Los controladores aéreos no se ven afectados por el cierre parcial del gobierno que ha provocado largas demoras en los controles de seguridad de los aeropuertos en los últimos días. Sin embargo, sí se han visto afectados por cierres anteriores.

La FAA ha sufrido una escasez crónica de controladores aéreos durante años, y algunas de las estimaciones más recientes indican que se necesitan al menos 3000 controladores adicionales. Sin embargo, el exjefe de control de tráfico aéreo de la FAA, Mike McCormick, afirmó que LaGuardia "no es una torre de control con problemas de personal crónicos".

Pero en el momento del accidente, la torre de control contaba con poco personal durante el turno de noche, explicó. Los investigadores también analizarán las horas extras y la cantidad de días consecutivos que los controladores habían trabajado para determinar si la fatiga pudo haber sido un factor.

LaGuardia es uno de los 35 principales aeropuertos de Estados Unidos que cuenta con un avanzado sistema de vigilancia de superficie diseñado para ayudar a la torre de control a realizar un seguimiento de los aviones y vehículos que cruzan el aeropuerto.

Según McCormick, la alarma que se escucha de fondo en el audio del control de tráfico aéreo probablemente provenía del sistema y habría alertado a todos en la torre para que miraran por la ventana o la pantalla del sistema en busca de una posible colisión.

“Es una ayuda en una situación como esta”, dijo, pero el sistema no sabe si alguien ha dado autorización para que un vehículo cruce una pista.

Las estadísticas de la FAA muestran que el año pasado se produjeron mil 636 incursiones en pista.

Según una base de datos de la FAA de 2025 , LaGuardia ocupó el puesto número 19 entre los aeropuertos estadounidenses con mayor tráfico en 2024, de un total de más de 500 aeropuertos, con más de 16,7 millones de pasajeros que embarcaron allí.

La Junta de Seguridad del Transporte de Canadá ha enviado un equipo de investigadores para ayudar a los funcionarios estadounidenses en el aeropuerto de LaGuardia.