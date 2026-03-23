¿De qué enfermedad murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, y cuál era su fortuna?

La muerte de Leonid Radvinsky, accionista mayoritario de OnlyFans, generó reportes sobre su salud y la administración de la empresa.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, propietario mayoritario de la plataforma digital OnlyFans, murió a los 43 años tras enfrentar cáncer, según reportes difundidos el 23 de marzo de 2026 por diversos medios internacionales y registros corporativos.

La empresa matriz de la plataforma confirmó el fallecimiento del directivo después de una enfermedad que mantuvo en el ámbito privado. La organización solicitó respeto a la privacidad de su familia tras el anuncio público.

Radvinsky adquirió en 2018 la empresa Fenix International, compañía propietaria de OnlyFans, y desde entonces se mantuvo como accionista mayoritario y responsable de la dirección estratégica del negocio. Bajo su control, la plataforma amplió su base de usuarios y consolidó su modelo de suscripción digital.

El empresario nació el 30 de mayo de 1982 en Odesa, Ucrania, y emigró a Estados Unidos durante su infancia. Desde finales de la década de 1990 participó en proyectos relacionados con servicios en línea y monetización de contenidos digitales.

La información sobre su enfermedad se mantuvo fuera del ámbito público durante su vida. Los reportes publicados tras su muerte señalaron que el empresario enfrentó un proceso de cáncer antes de su fallecimiento.

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Esta fortuna tenía el dueño de OnlyFans al momento de su muerte

Al momento de su fallecimiento, la riqueza de Leonid Radvinsky se estimaba en miles de millones de dólares, de acuerdo con registros financieros y listados internacionales de patrimonio empresarial.

Datos actualizados en marzo de 2026 ubicaban su fortuna en aproximadamente 4 mil 700 millones de dólares, resultado de los ingresos generados por la plataforma y el reparto de dividendos corporativos.

Registros financieros indican que la empresa OnlyFans reportó ingresos anuales superiores a 6 mil millones de dólares en los últimos años, impulsados por el crecimiento de su base de creadores y usuarios registrados en distintos países.

Entre 2021 y 2024, la compañía distribuyó dividendos que sumaron cientos de millones de dólares por año a su accionista mayoritario, lo que incrementó el valor de su patrimonio personal.

La empresa opera bajo el modelo de suscripción digital que permite a los creadores ofrecer contenido a cambio de pagos recurrentes. Este esquema generó ingresos constantes para la compañía y sus accionistas durante el periodo en que Radvinsky mantuvo el control empresarial.

Qué pasará con OnlyFans tras la muerte de su propietario

La muerte del empresario abrió un proceso administrativo relacionado con la continuidad operativa de la plataforma digital, que funciona a través de la empresa Fenix International.

Reportes corporativos indican que las acciones del empresario se encontraban dentro de una estructura legal que permite la administración de la empresa tras el fallecimiento de su propietario.

Hasta la redacción de esta noticia, la compañía no ha informado cambios inmediatos en la estructura directiva ni en las operaciones del servicio, que mantiene actividad global con millones de cuentas registradas.

OnlyFans continúa funcionando como plataforma de suscripción digital y mantiene sus servicios disponibles para creadores y usuarios en diferentes regiones.