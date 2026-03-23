EU aplaza 5 días ataques a plantas eléctricas de Irán, amplía plazo de Trump en estrecho de Ormuz

Una mujer ondea una bandera iraní durante una campaña a favor del gobierno en la plaza de la Revolución Islámica en el centro de Teherán, Irán, el domingo 22 de marzo de 2026. Foto: AP

WASHINGTON (apro). – Tras tres semanas de guerra con Irán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que pospone durante cinco días los ataques contra la nación persa, amplió el plazo para que Irán reabra el crucial estrecho de Ormuz y que su gobierno y el de Teherán llevan dos días de conversaciones productivas que pueden poner fin al conflicto.

“Me complace reportar que Estados Unidos y el país de Irán en los últimos dos días han tenido muy buenas y productivas conversaciones sobre una completa y total resolución de nuestras hostilidades en el Medio Oriente”, escribió Trump en la red cibernética Truth Social.

Poco después de que Trump hiciera el anuncio en su sitio Truth Social, la televisión estatal iraní mostró un gráfico que decía: “El presidente de Estados Unidos da marcha atrás tras la firme advertencia de Irán”. La prórroga se produjo horas antes de que llegara su plazo autoimpuesto más tarde en el día.

El anuncio del presidente de Estados Unidos es una sorpresa tanto en el ámbito de la guerra como en el sentido de las conversaciones, ya que durante todo el fin de semana había lanzado advertencias de incrementar la intensidad de la guerra e incluso, con el despliegue de más soldados.

“Con base al tenor y tono de éstas profundas, detalladas y constructivas conversaciones que continuarán durante toda la semana, he instruido al Departamento de Guerra parar cualquier y todos los ataques militares contra las plantas e infraestructuras de energía iranís por un periodo de cinco días que quedan sujetos al éxito de las pláticas y reuniones en curso”, concluyó Trump en su mensaje en la red social.

La nueva decisión del gobierno de Estados Unidos además de abrir la posibilidad de decretar el fin del conflicto con Irán, demuestra en giro en la posición de Trump respecto al futuro de la nación iraní.

El hecho de que haya conversaciones para considerar un fin a la guerra implica que la Casa Blanca no está pensando en intervenir en Irán para intentar imponer un gobierno a su gusto, algo similar a lo que hizo en Venezuela luego de extraer al expresidente Nicolás Maduro, para llevarlo a Nueva York acusado de narco-terrorismo.

Trump había dicho que no permitiría que en Irán se perpetrara un régimen como el que con ataques del Pentágono en conjunción con Israel intentó aniquilar cuando de manera unilateral lanzaron la guerra.

Aunque Trump había establecido que en sus objetivos de la guerra contra Irán estaban descartados los planes para reconstruir a una nación, sí había subrayado que no permitiría que se impusiera como máximo líder al nuevo ayatola elegido por el clérigo persa, Mojtaba Kkamanei.

La guerra con Irán está teniendo serias consecuencias económicas en Estados Unidos por el cierre del Estrecho de Ormuz, con el cual Irán ha bloqueado al flujo de cargueros de petróleo a nivel global.

Esta crisis energética emanada de la guerra tiene por los cielos al costo del crudo, lo que en Estados Unidos ha encarecido el precio de la gasolina que ahora en promedio está en 3.96 dólares por galón, lo que es un aliciente para un aumento inflacionario desproporcionado.

Las consecuencias político electorales con el efecto negativo en materia económica generado por la guerra y la imposibilidad de reabrir al Estrecho de Ormuz sin exacerbar la guerra, posiblemente llevaron a Trump a sentarse a negociar con el régimen de Irán.

En Washington los legisladores del Congreso federal, especialmente los del partido demócrata han criticado a Trump por la carencia de un plan para declarar la guerra o la victoria contra Irán, mientras que los republicanos están preocupados por las consecuencias negativas que podrían tener en las elecciones de medio periodo del 3 de noviembre debido a los efectos negativos del conflicto en la situación económica.

Turquía ha sido intermediario antes en negociaciones entre Teherán y Washington

Más temprano, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, sí dijo que habló por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan. Turquía ha sido intermediario antes en negociaciones entre Teherán y Washington.

El anuncio de Trump se produjo mientras Emiratos Árabes Unidos informó que su defensa aérea intentaba interceptar nuevo fuego iraní entrante el lunes por la tarde.

Este lunes, Irán advirtió que atacaría plantas eléctricas en todo Oriente Medio y minaría el golfo Pérsico después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con bombardear centrales eléctricas en la República Islámica si no reabría el crucial estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional.

La guerra, ahora en su cuarta semana, ya ha tenido varios puntos de inflexión dramática, como la muerte del líder supremo de Irán, el bombardeo de un importante yacimiento de gas iraní, y ataques dirigidos contra instalaciones de petróleo y gas y otra infraestructura civil en naciones árabes del Golfo. El conflicto ha matado a más de 2.000 personas, ha remecido la economía mundial, ha hecho que los precios del petróleo se disparen y ha puesto en peligro algunos de los corredores aéreos más transitados del mundo.

El ultimátum de Trump y la promesa de represalia de Irán ahora amenazan con elevar aún más las apuestas, con repercusiones potencialmente catastróficas para los civiles en toda la región.

Si se llevan a cabo, los ataques podrían cortar la electricidad a un gran número de personas en Irán y el Golfo y dejar fuera de plantas de servicio desalinizadoras que suministran agua potable a muchas naciones desérticas. También crecen las preocupaciones sobre las consecuencias de cualquier ataque contra instalaciones nucleares.

El tono febril de la retórica muestra cómo la guerra se ha descontrolado hasta un punto inimaginable al inicio del conflicto el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán.

Trump fija un plazo y cruza amenazas con Teherán

Trump dijo que Estados Unidos “aniquilaría” las plantas eléctricas de Irán a menos que el país libere su férreo control sobre el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, un plazo que habría vencido a última hora del lunes, hora de Washington, pero que ahora ha sido ampliado.

Irán ha cerrado el estrecho, por el que se transporta una quinta parte del petróleo mundial junto con otras mercancías importantes, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Un goteo de barcos ha logrado pasar, e Irán insiste en que la crucial vía navegable sigue abierta, sólo que no para Estados Unidos, Israel o sus aliados.

Ese cuello de botella ha causado estrágos en los mercados energéticos, ha empujado alza los precios de los alimentos y otros bienes mucho más allá de Oriente Medio y ha enviado ondas de choque por toda la economía mundial.

“Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa en esta dirección”, dijo Fatih Birol, el jefe de la Agencia Internacional de la Energía, con sede en París.

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, prometió represalias si Trump cumplía su amenaza, diciendo que Irán atacaría centrales eléctricas en todas las zonas que suministran electricidad a bases estadounidenses, “así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participaciones”.

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo que Irán consideraría infraestructura vital en toda la región como objetivos legítimos, incluidas instalaciones de energía y de desalinización críticas para el agua potable en las naciones del Golfo.

La agencia semioficial Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria, publicó una lista de esas instalaciones, incluida la central nuclear de Emiratos Árabes Unidos. Durante el fin de semana, Irán lanzó misiles dirigidos a Dimona, en Israel, cerca de una instalación clave para el programa de armas atómicas que se sospecha mantiene el país desde hace tiempo. La instalación israelí no resultó dañada.

El jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, mientras tanto, afirmó en una entrevista que Irán estaba lanzando misiles y drones desde zonas pobladas, y sugirió que esas zonas serían atacadas.

“Necesitan quedarse adentro por ahora”, dijo Cooper a los civiles iraníes en la entrevista con la cadena satelital en farsi Iran International emitida a primera hora del lunes.

En su primera entrevista individual desde que comenzó la guerra, Cooper dijo que Estados Unidos e Israel estaban atacando infraestructura e instalaciones de fabricación para destruir las capacidades de Irán de reconstruir su ejército.

“No se trata solo de la amenaza de hoy”, dijo. “Estamos eliminando la amenaza del futuro”.

Israel lanza ataques contra Teherán e Irán desaconseja cualquier invasión

Israel lanzó nuevos ataques contra la capital iraní el lunes diciendo que había “comenzado una ola de ataques a gran escala” contra objetivos de infraestructura en Teherán sin dar más detalles de inmediato. Se oyeron explosiones en múltiples lugares por la tarde. No estaba claro de inmediato qué había sido alcanzado.

Mientras Estados Unidos desplegaba más buques de asalto anfibio y marines adicionales en Oriente Medio, Irán desaconsejó un ataque terrestre.

“Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas de Irán conducirá, naturalmente y de acuerdo con la práctica militar establecida, al minado de todas las rutas de acceso (...) en el golfo Pérsico ya lo largo de las costas”, dijo el Consejo de Defensa de Irán en un comunicado.

El uso generalizado de minas podría poner en peligro no sólo a los buques militares sino a decenas de barcos comerciales que esperan para pasar por el estrecho de Ormuz, y una limpieza se prolongaría durante mucho tiempo después de que terminara el conflicto.

Trump ha dicho que no tiene aviones de enviar fuerzas terrestres a Irán, pero también ha dicho que mantiene todas las opciones. Israel ha sugerido que sus fuerzas terrestres podrían participar en la guerra.

Israel también ha atacado a la milicia vinculada a Irán Hezbollah en el Líbano durante la guerra, mientras el grupo ha disparado cientos de cohetes contra Israel.

En los últimos días, Israel ha atacado muchos edificios de apartamentos en Beirut y bombardeado puentes sobre el río Litani en el sur de Líbano.

El presidente libanés Joseph Aoun calificó el ataque contra los puentes como “un preludio a una invasión terrestre”, mientras Egipto denunciaba los ataques como un “castigo colectivo” a los civiles por las acciones de Hezbollah.

Las autoridades dicen que los ataques israelíes han matado a más de 1.000 personas en el Líbano y desplazado a más de 1 millón.

El número de muertos de Irán en la guerra ha superado los 1.500, dijo su Ministerio de Salud. En Israel, 15 personas han muerto por ataques iraníes. Al menos 13 miembros del ejército estadounidense han muerto, junto con más de una docena de civiles en la Cisjordania ocupada y en los estados árabes del Golfo.

Los precios del crudo suben más de un 50% desde el inicio de la guerra.

Los precios del petróleo se mantuvieron obstinadamente altos en las primeras operaciones de la jornada, con el precio del crudo Brent, el estándar internacional, en torno a 113 dólares por barril, casi un 55% más desde que comenzó la guerra.

Jorge Moreira da Silva, un alto funcionario de Naciones Unidas, dijo que el mundo ya ha visto un efecto dominó, incluidas “subidas exponenciales de precios del petróleo, el combustible y el gas”, con un impacto de gran alcance en millones, principalmente en países en desarrollo de Asia y África.

“No hay una solución militar”, dijo.

En otra señal de los efectos de gran alcance, el gigante químico surcoreano LG Chem dijo el lunes que tuvo que cerrar una importante planta industrial porque la guerra había interrumpido los suministros de nafta, un producto petrolero utilizado en la fabricación de plásticos.

(Con información de AP)