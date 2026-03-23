Guerra de Irán y EU detiene la producción de helio y amenaza cadenas tecnológicas mundiales. Foto: AP

LONDRES (AP).- El ataque de Irán esta semana contra la planta de exportación de gas natural de Qatar amenaza con perturbar no solo los mercados energéticos mundiales, sino también las cadenas de suministro tecnológicas globales, ya que el helio que produce es crucial para una serie de industrias avanzadas.

Conocido principalmente como el gas que hace flotar los globos de fiesta, el helio también es un componente clave en la fabricación de chips, cohetes espaciales e imágenes médicas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Qatar suministra un tercio del helio mundial, pero el país tuvo que detener la producción poco después del estallido de la guerra hace tres semanas. Los recientes ataques iraníes contra la infraestructura energética de la región han agravado la preocupación por el suministro, y la compañía estatal de gas de Qatar anunció que reduciría las exportaciones de helio en un 14%.

El papel de Qatar en el suministro de helio

El helio es un subproducto de la producción de gas natural, que se obtiene mediante destilación criogénica. Qatar, que alberga el yacimiento de gas natural más grande del mundo, produce alrededor del 30 % del suministro mundial de helio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El helio de Qatar se produce en su planta de Ras Laffan, la mayor planta de gas natural licuado del mundo. Sin embargo, la empresa energética estatal QatarGas detuvo la producción de GNL y "productos asociados" el 2 de marzo debido a los ataques con drones de Irán y dos días después declaró fuerza mayor, lo que significa que no puede abastecer a sus clientes contratados debido a circunstancias ajenas a su control.

Tras los nuevos ataques iraníes contra Ras Laffan el miércoles y el jueves, QatarGas informó de daños "extensos" que tardarán años en repararse y redujo las exportaciones anuales de helio en un 14%.

“Esto empeora la situación”, dijo Phil Kornbluth, presidente de Kornbluth Helium Consulting. “En el mejor de los casos, volveríamos a producir helio en seis semanas, o algo así. Tal como están las cosas, es muy improbable”.

Los precios del helio están subiendo

Según Kornbluth, los precios al contado del helio se han duplicado desde que estalló la crisis y probablemente seguirán subiendo.

Sin embargo, en condiciones normales, el comercio al contado representa solo alrededor del 2% del mercado total, afirmó. El helio es una materia prima con escaso volumen de negociación y se vende principalmente mediante contratos a largo plazo.

Aun así, los precios de los contratos "podrían subir mucho", dijo Kornbluth. "Hay mucho margen para un aumento de precios si se trata de una interrupción prolongada".

Kornbluth afirmó que la escasez aún no se ha hecho sentir, porque los contenedores de helio que se habrían llenado cuando estalló el conflicto a principios de marzo habrían tardado varias semanas en llegar a Asia.

“Aún no se ha agotado el helio. Pero faltan algunas semanas para que la escasez se haga sentir de verdad”.

No se trata solo de globos de fiesta

El helio es esencial para la fabricación de semiconductores, incluidos los chips de última generación utilizados para los modelos de inteligencia artificial producidos en plantas de fabricación asiáticas.

Es excelente para conducir o transferir calor, lo que lo hace ideal para un enfriamiento rápido.

Los fabricantes de chips lo utilizan para enfriar las obleas, los discos de silicio con diminutos circuitos electrónicos impresos. El helio se usa durante el proceso de grabado, cuando se raspa el material depositado en una oblea para formar estructuras de transistores, explicó Jacob Feldgoise, analista del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown.

Durante el proceso de grabado, “es fundamental mantener una temperatura constante en la oblea. Para ello, es necesario disipar el calor de la oblea que se está procesando”, explicó Feldgoise. “El helio es un excelente conductor térmico. Por eso, en las fábricas de chips se sopla helio sobre la parte posterior de la oblea para acelerar la disipación del calor y mantenerla constante”.

Según Jong-hwan Lee, profesor de dispositivos semiconductores en la Universidad Sangmyung de Corea del Sur, con los procesos actuales de fabricación de semiconductores no existe una alternativa viable al helio para enfriar las obleas.

La industria médica utiliza helio para enfriar los imanes superconductores que alimentan las máquinas de resonancia magnética.

Además, la industria espacial utiliza helio para purgar los tanques de combustible de los cohetes, una demanda que se espera que crezca debido a la mayor frecuencia de lanzamientos por parte de empresas como SpaceX y Blue Origin.

Una situación complicada en la cadena de suministro

Las propiedades atómicas del helio dificultan su almacenamiento y transporte. En estado gaseoso, las diminutas moléculas de helio pueden escapar fácilmente de los recipientes filtrándose incluso a través de las rendijas más pequeñas.

Normalmente, la compañía de gas de Qatar enfría el helio hasta convertirlo en líquido y lo almacena en contenedores isotérmicos para su transporte a través del estrecho de Ormuz. Estos contenedores especializados pueden almacenar helio entre 35 y 48 días. Si se almacena durante más tiempo, comienzan a calentarse, lo que provoca que el helio se convierta en gas y escape a través de válvulas de alivio de presión.

Según Kornbluth, unos 200 de estos contenedores están retenidos en Oriente Medio. Cada uno cuesta alrededor de un millón de dólares, así que no hay muchos de sobra en otros lugares.

“Va a llevar bastante tiempo sacar estos contenedores de Qatar y llevarlos a algún otro lugar donde puedan llenarse de helio”, dijo.

“Por lo tanto, este período inicial en el que se pierde el suministro de Qatar y hay que reorganizar la cadena de suministro y reposicionar los contenedores, probablemente será la peor parte de la escasez”.

Otros proveedores importantes de helio

Solo un puñado de países producen helio. Estados Unidos es el mayor productor, con 81 millones de metros cúbicos el año pasado. Qatar, Argelia y Rusia son los otros productores importantes, pero los suministros rusos están prohibidos debido a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que Estados Unidos cuenta con 8 mil 500 millones de metros cúbicos de helio recuperable en depósitos geológicos, mientras que el resto del mundo dispone de 31 mil 300 millones de metros cúbicos.

Los fabricantes de chips asiáticos están al límite

La guerra pone de relieve las extensas cadenas de suministro globales que sustentan la industria de semiconductores de Corea del Sur , que ha experimentado un aumento repentino en la demanda mundial de sus chips en medio del auge de la inteligencia artificial.

Según un informe publicado esta semana por Fitch Ratings, el país —sede de Samsung Electronics y SK Hynix, los mayores fabricantes de chips de memoria del mundo— es especialmente vulnerable a la escasez de suministros porque importa alrededor del 65% de su helio de Qatar.

Según Lee, es probable que Samsung Electronics y SK Hynix tengan existencias para varios meses, pero es crucial que aceleren sus esfuerzos para conseguir fuentes alternativas, ya que la guerra podría prolongarse y potencialmente interrumpir el suministro de otros materiales además del helio.

El helio figura entre los 14 materiales de la cadena de suministro de semiconductores que el gobierno de Seúl ha señalado para su vigilancia debido a su gran vulnerabilidad ante la guerra.

“Incluso las interrupciones que afecten a tan solo un puñado de materiales podrían desestabilizar todo el proceso de fabricación de semiconductores, ya que cada etapa de producción depende de la anterior”, dijo Lee.

Sin embargo, los expertos consideran improbable una crisis generalizada de helio. En caso de escasez, Kornbluth explicó que la industria del helio distribuye los suministros según su importancia, por lo que sectores críticos como la fabricación de chips y el sector médico tendrían prioridad.

Y dado que el helio representa una pequeña parte del coste total de producción de un semiconductor, es probable que las fábricas de chips "estén dispuestas a pagar un precio más alto" para asegurar el suministro, dijo Feldgoise.

Samsung y SK Hynix declinaron responder preguntas sobre el inventario o los planes para diversificar el suministro. La Asociación Coreana de la Industria de Semiconductores afirmó que el suministro a corto plazo es suficiente y que las empresas han estado diversificando sus rutas de abastecimiento.

El gigante de la fabricación de chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, también afirmó que no prevé "ningún impacto significativo en este momento", pero que seguirá supervisando la situación.