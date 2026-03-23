Muere dueño de OnlyFans, el multimillonario Leonid Radvinsky a los 43 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dueño mayoritario de OnlyFans, el empresario ucraniano-estadunidense Leonid Radvinsky murió a los 43 años de edad, tras una larga batalla contra el cáncer, informó Fenix International Ltd, la empresa matriz de la plataforma para adultos, a través de un comunicado oficial.

La empresa de OnlyFans notificó que la familia pidió privacidad y aclaró que el multimillonario falleció en paz”.

Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”, se lee en el comunicado.

Recientemente se dio a conocer que la compañía estaba en negociaciones para la venta de una participación mayoritaria de OnlyFans a la firma de inversión Architect Capital, en una operación valorada en aproximadamente 5 mil 500 millones de dólares.

Radvinsky no fundó OnlyFans (lo hizo la familia Stokely en 2016), pero tras comprarla en 2018, la convirtió en un gigante financiero que ha pagado más de 25 mil millones de dólares a creadores de contenido. La plataforma pasó de ser un sitio de nicho a un fenómeno global que genera miles de millones de dólares anuales, especialmente tras la explosión de usuarios durante la pandemia de 2020.

La plataforma de OnlyFans se queda con el 20% de ganancias, lo que llevó a Radvinsky a aumentar su fortuna y lo posicionó en las listas de multimillonarios de Forbes.

El magnate se describió en su sitio web personal como un inversor de capital riesgo, filántropo y entusiasta de la tecnología de código abierto y apoyó iniciativas filantrópicas en diversas partes del mundo.

Radvinsky estudió economía en la Universidad Northwestern, en Illinois. Se graduó en 2002. Fundó Cybertania, una empresa que ofrecía contraseñas para contenido para adultos, incluyendo imágenes explícitas de los años noventa. Antes fue dueño de un exitoso negocio de cámaras web para adultos.