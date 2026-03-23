Policía de Puerto Rico decomisa cocaína valorada en 12 millones de dólares

SAN JUAN (AP) — Las autoridades en Puerto Rico decomisaron cocaína valorada en unos 12 millones de dólares el lunes frente a la costa norte de la isla.

En un comunicado, la policía indicó que sus agentes interceptaron una embarcación de ocho metros de eslora sin identificación en aguas frente al municipio de Río Grande. Tras una persecución, se detuvo a tres sospechosos y se hallaron a bordo más de 820 kilogramos de cocaína.

La policía informó que las autoridades federales se harán cargo del caso.

Se trata de uno de los mayores decomisos en aguas puertorriqueñas en los últimos años. El territorio estadunidense ha servido durante mucho tiempo como punto de tránsito para drogas que se introducen de contrabando hacia el territorio continental de Estados Unidos y Europa.