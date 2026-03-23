Se estrella avión militar en el suroeste de Colombia con 114 personas a bordo (Video)

Un avión de transporte del Ejército de Colombia se estrelló. Foto: Tomada de Video

MADRID (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) - Un avión de transporte del Ejército de Colombia se estrelló este lunes en el sur del país, con 114 personas a bordo, confirmó la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Hasta 67 personas han sido rescatadas con vida.

"La Fuerza Aeroespacial se permite informar de que una aeronave C-130 Hércules se accidentó en Puerto Leguízamo, las Fuerzas de Militares de Colombia se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia", indicó la fuerza aérea en un mensaje en redes sociales.

El propio ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, confirmó que el avión de tipo sufrió un accidente "mientras despegaba de Puerto Leguízamo" en la región de Putumayo y apuntó a que "transportaba tropas de la Fuerza Pública", sin confirmar el número de militares a bordo.

Sánchez detalló que ya hay unidades militares en el lugar de los hechos.

Sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", ha explicado, tras indicar que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, y se ha puesto en marcha una investigación.

"Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial", ha recalcado tras reconocer el evento "profundamente doloroso" para Colombia.

Tras el incidente han comenzado a difundirse vídeos del momento en el que el avión se estrella e imágenes de civiles transportando en motocicleta a militares heridos en el siniestro.

Más tarde, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha lamentado por la falta de renovación del material de las Fuerzas Armadas por "dificultades burocráticas". "Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados", ha planteado. "Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas", ha advertido.

"Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido", ha planteado antes de referirse a que el Ejército "viene perdiendo capacidad desde hace quince años".

Petro advirtió de que no dará "más tiempos" porque "es la vida de los jóvenes la que se pone en juego". Así, ha anunciado que ha pedido "la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas". También espera poder aprobar la compra de antidrones, blindaje, cazas Gripen y helicópteros.

En un comunicado separado, la Fuerza Aérea dijo que al menos 77 personas fueron rescatadas del lugar del accidente con heridas, mientras continuaban las labores de rescate. Señaló que el avión estaba transportando a 110 soldados a otra ciudad de la provincia de Putumayo.