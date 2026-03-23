Trump condiciona la suspensión de bombardeos contra Irán a cambio de un acuerdo nuclear

El presidente Donald Trump habla con los medios antes de abordar el Air Force One, el lunes 23 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida. Foto: AP

WASHINGTON (apro) – Unas horas después de anunciar la postergación de los ataques del Pentágono a la infraestructura energética de Irán, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ahora condiciona la suspensión de los bombardeos a un acuerdo en materia nuclear.

La mañana de este lunes, el mandatario anunció en su cuenta cibernética de Truth Social que la suspensión de los bombardeos se dio por las conversaciones que sostiene su gobierno con Teherán, para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron hace tres semanas.

“Ellos (Irán) deben mejorar en materia de relaciones públicas, hemos tenido unas muy fuertes pláticas, veremos a dónde llevan, hemos logrado grandes puntos del acuerdo y diré que casi todos los puntos de un acuerdo”, indicó Trump a los reporteros de la fuente presidencial.

El presidente subrayó que son los iranís quienes desean un compromiso con Estados Unidos, aunque también reconoció que es la misma posición de su gobierno por lo que posiblemente este mismo lunes por teléfono se continuará con las conversaciones.

Irónico como es su costumbre y estilo, el mandatario estadunidense acotó que las pláticas con Teherán son por teléfono ya que como país de Irán ya no lo es, ésto en clara alusión a los bombardeos del Pentágono e Israel con lo que han asesinado a los integrantes del régimen iraní.

Al ser cuestionado sobre con quién está negociando Estados Unidos, Trump respondió; “con una persona importante. No olviden que barrimos con el liderazgo en la fase uno, dos y hasta con la tres, que estamos hablando con un hombre que creo es el líder más respetado”.

El presidente estadunidense aclaró que las conversaciones no son con Mojtaba Khamani, el líder supremo de Irán elegido hace unos días por el clérigo de la nación persa; unos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la nueva guerra en la región del Medio Oriente.

“Ellos quieren llegar a un acuerdo y nosotros también estamos muy disponibles para un acuerdo, será un buen compromiso y con ello no habrá más guerras, no más armas nucleares, ellos (Irán) no van a tener armas nucleares nunca más”, enfatizó Trump.