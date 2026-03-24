Colombia emite órdenes de arresto contra miembros de un grupo rebelde por asesinato de Miguel Uribe

Una fotografía del senador opositor y aspirante a la presidencia Miguel Uribe es colocada en su escaño en el Congreso en Bogotá, Colombia, el 11 de agosto de 2025, tras su muerte más de dos meses después de haber sido baleado durante un mitin político.. Foto: AP/Fernando Vergara

BOGOTÁ, Colombia (AP).- Este día, la fiscal general de Colombia informó que su oficina obtuvo órdenes de arresto contra siete miembros de un grupo rebelde conocido como Segunda Marquetalia por el asesinato de Miguel Uribe, un aspirante conservador a la presidencia que recibió un disparo en la cabeza durante un mitin en Bogotá en junio de 2025.

En un comunicado, la fiscal general Luz Adriana Camargo afirmó que el asesinato de Uribe el año pasado fue “el resultado de una operación criminal estructurada en la que participó una banda criminal urbana contratada” por Segunda Marquetalia para matar al senador.

El fiscal general afirmó que el asesinato de Uribe fue planeado por Kendry Téllez, miembro de la Segunda Marquetalia que anteriormente había combatido para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero que firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016.

Luciano Marín, excomandante de las FARC que abandonó el acuerdo de paz y fundó el grupo Segunda Marquetalia en 2018, también fue acusado de ayudar a planificar el asesinato, que fue perpetrado por un adolescente contratado por una banda en Bogotá.

Marín, más conocido como Iván Márquez, fue visto en público por última vez en 2024, cuando Segunda Marquetalia y la administración del presidente colombiano Gustavo Petro iniciaron conversaciones de paz.

Las negociaciones entre Marín y el gobierno colombiano se suspendieron a finales de 2024, tras una escisión en el seno de Segunda Marquetalia.

Los fiscales colombianos llevaban tiempo insinuando que el grupo rebelde estaba implicado en el asesinato de Uribe.

El martes, las autoridades anunciaron una recompensa de 1,3 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Marín, así como recompensas menores por información que conduzca a la captura de los otros seis miembros de Segunda Marquetalia que fueron acusados ??de asesinato.

Uribe estaba dando un discurso en un parque de Bogotá el 7 de junio de 2025 cuando un adolescente le disparó varias veces. El joven huyó del lugar, pero fue rápidamente capturado por los guardaespaldas de Uribe.

Uribe falleció dos meses después a causa de sus heridas.

El asesinato de Uribe marcó un punto bajo en los esfuerzos de Petro por reducir la delincuencia en Colombia, donde los narcotraficantes y los grupos rebeldes luchan por el control del territorio abandonado por las FARC tras el acuerdo de paz de 2016.

El ataque contra Uribe, un conservador que había prometido adoptar una postura más firme contra los grupos rebeldes, fue el primer asesinato de un candidato presidencial en Colombia en tres décadas.

Colombia celebrará elecciones presidenciales en mayo. Si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta en junio entre los dos candidatos más votados.