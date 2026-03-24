EU alerta del "elevado riesgo de ataques terroristas" contra sus ciudadanos en Mauritania

MADRID (EUROPA PRESS) - La Embajada de Estados Unidos en Mauritania alertó a sus ciudadanos en el país del "elevado riesgo de ataques terroristas" contra la legación diplomática y los estadunidenses presentes en territorio mauritano y pidió que "mantengan un perfil bajo" y aumenten la "vigilancia" ante posibles riesgos.

"Existe un riesgo elevado de ataques terroristas en Mauritania dirigidos contra la Embajada de Estados Unidos y contra ciudadanos estadounidenses, a raíz de una amenaza reciente contra la Embajada de Estados Unidos el 23 de marzo de 2026", informaron en un comunicado.

"Los objetivos pueden incluir, entre otros, la Embajada de Estados Unidos o lugares o áreas donde se sabe que se congregan ciudadanos estadounidenses", subrayó, al tiempo que ha pedido a sus ciudadanos que "mantengan la vigilancia en zonas donde se han registrado protestas" y que "eviten estar en la calle una vez caiga la noche".

El Departamento de Estado estadunidense mantiene desde julio de 2025 a Mauritania en el nivel 3 de alerta, por lo que pide a sus ciudadanos que "reconsideren" viajar al país africano. Además, les reclama que no viajen a zonas a menos de cien kilómetros de las fronteras con Malí y Argelia.