Hombre sin brazos ni piernas es acusado de homicidio con arma de fuego dentro de un vehículo

Autoridades investigan un homicidio ocurrido dentro de un vehículo en el que fue acusado un hombre que no tenía brazos ni piernas.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un hombre que no tenía brazos ni piernas fue acusado de homicidio con arma de fuego tras una discusión ocurrida dentro de un vehículo en el condado de Charles, en el estado de Maryland, Estados Unidos. El sospechoso, que tampoco tiene pies ni manos, fue detenido por autoridades luego del incidente registrado la noche del 22 de marzo de 2026.

De acuerdo con información difundida por Associated Press (AP) este 24 de marzo de 2026, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Charles respondieron a un reporte relacionado con disparos alrededor de las 10:25 de la noche en la comunidad de La Plata. Las autoridades indicaron que el presunto homicidio ocurrió mientras varias personas viajaban en un vehículo cuando se produjo una confrontación entre el conductor y uno de los pasajeros.

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Los investigadores señalaron que el conductor, identificado como Dayton James Webber, de 27 años, habría disparado en repetidas ocasiones contra el pasajero delantero, identificado como Bradrick Michael Wells, también de 27 años. El hombre recibió heridas por arma de fuego que provocaron su muerte en el lugar, según los reportes citados por AP.

Tras el ataque, los testigos que se encontraban en el asiento trasero abandonaron el vehículo y notificaron a las autoridades sobre lo ocurrido. Los reportes iniciales indican que el conductor se retiró del sitio con el cuerpo de la víctima todavía dentro del automóvil.

Horas después, una persona reportó el hallazgo del cuerpo en el área de Charlotte Hall, a varios kilómetros del lugar donde ocurrió la discusión. Las autoridades confirmaron el fallecimiento en el sitio.

Autoridades localizan al sospechoso en Virginia tras la denuncia

Después del reporte del homicidio, las autoridades iniciaron un operativo para localizar al presunto responsable. La investigación condujo a los agentes hasta la ciudad de Charlottesville, en el estado de Virginia, donde el sospechoso acudió a un hospital en busca de atención médica.

Según la información difundida por Associated Press, los agentes procedieron a su detención en ese lugar bajo cargos relacionados con homicidio y uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave.

Las autoridades informaron que el detenido permanece bajo custodia mientras se realizan los trámites legales para su traslado al condado de Charles, donde se desarrollará el proceso judicial correspondiente.

La Oficina del Sheriff confirmó que el hombre enfrenta cargos por homicidio en primer y segundo grado, además de delitos asociados al uso de armas de fuego durante la comisión de un delito.

Testigos reportan discusión previa a los disparos

Los investigadores indicaron que la discusión entre los ocupantes del vehículo precedió a los disparos. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el motivo que originó la confrontación.

De acuerdo con los testimonios recabados por los agentes y citados por AP, los testigos informaron que el conductor solicitó ayuda para retirar el cuerpo del vehículo después del incidente. Las personas que se encontraban en el automóvil se negaron y abandonaron el lugar, tras lo cual realizaron el reporte a los servicios de emergencia.

Autoridades confirman identidad del acusado y antecedentes conocidos

Las autoridades identificaron al detenido como Dayton James Webber, residente del estado de Maryland. De acuerdo con información difundida por Associated Press, el hombre es un cuádruple amputado desde la infancia debido a una infección bacteriana.

Registros citados por AP señalan que el detenido había participado en competencias organizadas por la American Cornhole League, una organización dedicada a torneos deportivos.

Las autoridades no han informado si existía un conflicto previo entre el acusado y la víctima antes del incidente.

El caso continúa en proceso judicial y las autoridades señalaron que se dará seguimiento a las audiencias correspondientes conforme avancen las investigaciones.