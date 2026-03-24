Otorgan prisión domiciliaria a Bolsonaro debido a problemas de salud

SAO PAULO (AP).- Este día, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió autorización de un juez brasileño para cumplir su condena de 27 años por intento de golpe de Estado en su domicilio, en lugar de la prisión, debido a su delicado estado de salud. Será vigilado por la policía local en la exclusiva urbanización privada donde reside en la capital, Brasilia.

La decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, se produce tras la hospitalización de Bolsonaro desde el 13 de marzo por neumonía, uno de los varios problemas de salud a los que se ha enfrentado el expresidente desde que fue apuñalado por un hombre en 2018, antes de ser elegido presidente.

De Moraes impuso inicialmente a Bolsonaro 90 días de arresto domiciliario, plazo que puede prorrogarse tras un nuevo informe médico.

“Tras esa fecha límite, analizaremos una vez más si se mantienen los requisitos necesarios para conservar el arresto domiciliario humanitario, incluido un examen médico si fuera necesario”, dijo el juez en su fallo.

De Moraes también dijo que Bolsonaro, de 71 años, no puede usar teléfonos celulares ni ningún otro medio de comunicación, incluidos los que pertenecen a terceros, y no se le permite recibir visitas, excepto médicos y miembros de su familia.

A Darren Beattie, funcionario del Departamento de Estado estadounidense, le revocaron la visa brasileña el mismo día en que Bolsonaro fue ingresado en el hospital privado DF Star, supuestamente por considerar visitar al expresidente en prisión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil argumentó que la solicitud de Beattie constituía una injerencia en asuntos internos.

De Moraes, quien supervisó el caso del golpe de Estado del expresidente y es considerado un enemigo por los partidarios de Bolsonaro, también dijo que Bolsonaro volverá a prisión o a un hospital si no cumple con las reglas de su arresto domiciliario.

Históricamente, el Tribunal Supremo de Brasil solo revoca el arresto domiciliario si la salud del detenido mejora drásticamente o si se infringen las normas establecidas, como no hacer declaraciones públicas, publicar en redes sociales o conceder entrevistas a los medios de comunicación.

Bolsonaro ha estado ingresado en cuidados intensivos durante varios días debido a problemas renales y otras afecciones. El martes, el hospital DF Star informó que su estado era estable, pero no ofreció una fecha estimada para su alta.

La familia del líder de extrema derecha había estado solicitando al tribunal que le permitiera regresar a casa desde su condena en noviembre. Bolsonaro fue trasladado de la sede local de la policía federal a una celda más grande en enero.

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, allanó el camino el lunes para que Bolsonaro fuera puesto bajo arresto domiciliario en lugar de regresar a prisión.

Bolsonaro gobernó entre 2019 y 2022. Uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, ha anunciado que se postulará a la presidencia en octubre. Las encuestas muestran un empate técnico entre él y el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro también fue condenado por cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del estado de derecho democrático. Él ha negado haber cometido delito alguno.