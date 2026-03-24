¿Pueden los agentes del ICE agilizar las largas filas en algunos aeropuertos de EU?

WASHINGTON (AP) — Agentes migratorios han sido desplegados en algunos aeropuertos de Estados Unidos para ayudar a mitigar las largas filas provocadas por la escasez de personal causada por el cierre parcial del gobierno.

No obstante, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no están capacitados en seguridad aérea.

Además, su papel central en la polémica agenda de control migratorio del presidente Donald Trump genera dudas sobre cuán efectiva podría ser su ayuda para reducir los tiempos de espera, y si su presencia podría azuzar las tensiones con los viajeros.

El gobierno ha dado poca información sobre qué harán los agentes de inmigración, y Trump ha planteado que los aeropuertos son "terreno fértil" para el control migratorio, aunque dijo que el ICE sólo está allí para ayudar.

Fue posible ver a agentes del ICE el lunes cerca de las filas y los puntos de control de seguridad, y hasta el momento no han inspeccionado a los pasajeros. En algunos aeropuertos siguió habiendo largas filas de horas.

Analistas del sector dicen que existen límites a cuánto puede ayudar el ICE en realidad.

Una solución imperfecta a la escasez de personal

Sustituir a trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) por agentes del ICE es una solución imperfecta para la situación cada vez más complicada de los viajes, apuntó Keith Jeffries, exjefe de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

"¿Pueden realizar algunas de las tareas? Tal vez", refirió Jeffries, quien ahora es vicepresidente de K2 Security Screening, una empresa que instala equipos de aeropuertos.

"La probabilidad de que operen sistemas de rayos X, realicen revisiones de equipaje y cacheos es de cero", agregó, y dijo que los agentes de la TSA reciben una extensa capacitación teórica en aulas sobre procedimientos de control de seguridad, seguida de "semanas o meses" de capacitación práctica en el trabajo.

Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, declaró el domingo que los agentes de inmigración podrían encargarse de los carriles de salida de pasajeros, lo que dejaría libres a algunos agentes de la TSA para que se dediquen a la seguridad.

Zach Griff, autor de "From the Tray Table" —un blog sobre el sector de los viajes—, dijo sentirse "alentado" por la posibilidad de que agentes del ICE ayuden a la TSA, aunque recalcó que no considera que su despliegue sea una solución real a los problemas en los aeropuertos.

Al igual que Jeffries, subrayó que es mucho más difícil integrar a los agentes del ICE o a cualquier otro personal a la revisión de equipaje, que constituye la actividad principal de los agentes de la TSA.

"Se trata de un proceso de capacitación especializada que la TSA aplica a todos sus agentes. No es algo que puedan implementar de la noche a la mañana", añadió Griff.

Aunque los agentes del ICE reciben su propia capacitación especializada, tiene poco que ver con la seguridad aeroportuaria.

El ICE incluye a agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y agentes de deportación de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus iniciales en inglés). Los dos grupos reciben capacitación básica en áreas como uso de armas de fuego y conducción de vehículos, pero los agentes de deportación se centran en la ley de inmigración, mientras que los agentes de la HSI se capacitan para investigaciones penales más largas y complejas, y algunos trabajan en aeropuertos.

Los agentes del ICE y sus tácticas —incluidas redadas agresivas y la ampliación de ciertas facultades para realizar arrestos— han sido objeto de un intenso escrutinio desde que el gobierno de Trump lanzó medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en varias ciudades el año pasado.

La presencia del ICE en los aeropuertos podría avivar las tensiones

Los agentes del ICE podrían ayudar a controlar a las multitudes en las enormes filas previas a las revisiones de seguridad, que en los últimos días se han extendido por las terminales de los aeropuertos e incluso han salido fuera de los edificios, señaló Jeffries.

Pero la presencia del ICE, señaló, podría atraer a manifestantes que en ocasiones han obstaculizado sus acciones de control migratorio, lo que desviaría aún más recursos de seguridad aeroportuaria de la revisión de pasajeros.

Cabe destacar que Lauren Bis, del Departamento de Seguridad Nacional, citó el domingo razones de seguridad para negarse a revelar qué aeropuertos contarían con agentes del ICE al día siguiente.

La presencia de agentes de la agencia migratoria —quienes suelen estar armados— en el aeropuerto en un momento de alta tensión por el control de inmigrantes podría no ser bien recibida por mucha gente, opinó Griff.

"Habrá personas que se sentirán incómodas al ver a agentes del ICE en el aeropuerto", señaló.

Trump planteó el lunes que podría haber arrestos de inmigrantes en los aeropuertos, a los que calificó de "territorio fértil" para las operaciones del ICE. Pero añadió: "Esa no es la razón por la que están allí. En realidad, están allí para ayudar".

El ICE está en el centro del cierre parcial del gobierno

Trump también se involucró en un tema clave que azuza la batalla en el Congreso por la financiación: el uso de pasamontañas u otro tipo de mascarillas por parte de los agentes del ICE para ocultar su rostro. En una publicación en redes sociales el lunes, Trump escribió que apoya que los agentes se cubran el rostro cuando arrestan a "criminales peligrosos", pero que "no obstante agradecería enormemente que no (usen) mascarillas" cuando ayuden a aminorar los problemas en los aeropuertos.

Los pasamontañas utilizados por los agentes del ICE se han convertido en un punto álgido de controversia en el debate migratorio. Los críticos dicen que ocultar su rostro permite a los agentes eludir la rendición de cuentas en caso de que violen los derechos de las personas. Los altos mandos de la agencia migratoria sostienen que las mascarillas son necesarias para proteger a los agentes de la divulgación de información personal en línea.

Entre otras exigencias, los demócratas exigen que se prohíba a los agentes del ICE usar mascarillas antes de que los legisladores del partido acepten financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), lo que restablecería el pago a los empleados de la TSA.

Los demócratas han expresado su preocupación por el despliegue del ICE en los aeropuertos.

"Dondequiera que va el ICE, surgen problemas", declaró Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado. "Hemos visto eso, y es muy probable que los aeropuertos no vayan a ser la excepción. Nadie confía en que el ICE vaya a mejorar las cosas".

Jeffries, el exjefe de seguridad de la TSA en el aeropuerto de Los Ángeles, dijo que la única solución a largo plazo es resolver el estancamiento en el Congreso y lograr que el DHS vuelva a recibir su financiación completa.

"No hay otra opción mejor, y ni siquiera creo que el ICE discrepe con eso", agregó.