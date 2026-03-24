Suben a 69 los muertos por accidente de un avión militar en Colombia

Un hombre herido en el choque de un avión de carga militar poco después del despegue en Puerto Leguízamo llega a una base militar para recibir tratamiento, en Bogotá, Colombia. Foto: AP

BOGOTÁ (AP) — Las autoridades colombianas elevaron el martes a 69 los muertos por el accidente en un avión militar ocurrido la víspera que dejó heridos a otros 57 uniformados, en uno de los sinistros aéreos más graves registrados en el país en las últimas décadas.

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se estrelló en Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana, poco después de despegar. Pretendía transportar a los militares a otra población del mismo departamento de Putumayo cuando se precipitó a tierra.

El Comando General de las Fuerzas Militares dijo en el último balance que, tras consolidar la información, establecido que iban a bordo de 126 personas. La víspera aseguraron que había 128.

El ejército confirmó el deceso de 61 de sus militares, la mayoría de los soldados; la Fuerza Aeroespacial Colombiana seis de sus miembros y la Policía Nacional dos más.

Las autoridades aún investigan la causa del siniestro y han dicho que no hay indicios de que se haya tratado de un ataque de grupos ilegales.

Familiares en busca de sus heridos

Manuel López acudió el martes al Hospital Militar Central de Bogotá en busca de su primo Antonio López, uno de los sobrevivientes del fatal accidente aéreo.

En medio de la incertidumbre por su estado de salud, López dijo a la prensa que decidió buscar a su familiar en el hospital de la capital colombiana sin certeza de su paradero. Aseguró que la familia recibió información de que estaba vivo, pero no el detalle de dónde está siendo atendido, dado que los 57 militares heridos fueron trasladados a centros médicos de Bogotá y Florencia, en la región amazónica.

Yeferson de la Hoz también llegó el martes al hospital para acompañar a su primo, el soldado Mauro Peñaranda Almeida. Aseguró que sufrió una quemadura en la espalda.

“Que sigamos siendo fuertes, porque para las personas que perdieron sus hijos no hay nada que pueda reparar”, dijo a la prensa Luz Huertas, tía de otro de los heridos.

Petro cuestiona donación de avión “chatarra”

El accidente revivió un debate sobre el estado de la flota aérea colombiana.

El presidente Gustavo Petro, el primero de tendencia izquierdista en gobernar el país, ha cuestionado que gobiernos anteriores permitieran operar un avión “tan viejo” e insistió en la necesidad de renovar la flota.

Petro ha dicho que el Hércules C-130 fue comprado a Estados Unidos y luego que fue donado.

"Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve nos los regalan y sale más caro el regalo que comprar nuevo", aseguró Petro en la red social X.

Estados Unidos informó en 2020 sobre la donación de un Hércules C-130 a la Fuerza Aérea de Colombia en el marco del programa de donación de artículos de defensa excedentes, según la revista oficial del Departamento de Estado estadounidense. Explicó entonces que Colombia adaptaría la aeronave a sus necesidades.

En 2021 Colombia informó la recepción de otras dos aeronaves Hércules C-130 provenientes de Estados Unidos que apoyarían operaciones de ayuda humanitaria, transporte de personal y misiones relacionadas con la seguridad.

El expresidente Iván Duque (2018-2022) defendió el martes en X la donación que recibió su gobierno de Estados Unidos e indicó que ese tipo de aeronaves “siguen operando con el mismo modelo en 50 países” y exhortó a Petro a que investigue si hay una conexión entre el “peso del avión al despegar y el tamaño de la pista”.

Las autoridades locales de Puerto Leguízamo, donde ocurrió el accidente, han llamado la atención sobre las malas condiciones del aeropuerto, vitales para la población a la que sólo se puede acceder vía aérea o fluvial.

El último mantenimiento divulgado públicamente de la aeronave accidentada de matrícula FAC 1016 fue reportado por la institución en 2023, especificando el desmonte de su estructura, motores y una reparación de sus componentes.