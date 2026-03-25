Asesinan a ladrillazos a Gilbert Infante, candidato al Congreso de Perú

MADRID (EUROPA PRESS) -El candidato presidencial del partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, denunció el asesinato a ladrillazos del aspirante a diputado Gilbert Infante en el distrito limeño de Chorrillos tras haber recibido amenazas previas junto con otros miembros de su equipo.

"Te confirmo la muerte ayer de nuestro candidato a diputado a Lima, Gilbert Infante, con una ferocidad tremenda. Fácil es usar un arma (...) Lo han tenido durante minutos tirándole ladrillos", explicó Paz de la Barra en declaraciones a la radio Exitosa.

El candidato ha afirmado que Infante "ya venía siendo amenazado conjuntamente con ocho personas más", varios de ellos exmilitares, y que, tras el ataque, fue trasladado a un centro de salud cercano, donde no recibió la atención requerida.

Infante --quien según Paz de la Barra "había combatido el terrorismo" y era parte de su equipo técnico de pacificación-- fue llevado posteriormente al Hospital Casimiro Ulloa, donde habría fallecido tras sufrir un paro cardíaco.

Paz de la Barra, que ha ofrecido distintas entrevistas a medios peruanos, ha informado de que los presuntos atacantes "han aprovechado" que se encontraba solo para perpetrar el ataque a raíz de un debate presidencial celebrado en la víspera y que las autoridades han abierto una investigación al respecto.