Casa Blanca descarta autorización del Capitolio para despliegue de tropas en Medio Oriente

WASHINGTON (apro). – La Casa Blanca descartó la necesidad de obtener la autorización del Congreso federal de Estados Unidos para el despliegue de tropas terrestres a la región del Medio Oriente como lo ha ordenado el presidente Donald Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que como la guerra con Irán es un conflicto que está en efecto, el mandatario estadunidense no requiere de la aprobación del Capitolio para enviar a tropas terrestres a la región donde se lleva a cabo la escalada bélica.

El marco para concluir la confrontación con Irán es de 4 a 6 semanas, estamos en el día 25; no es necesaria la autorización del Congreso”, aseguró la vocera de la Casa Blanca en referencia al anunció que hizo el Pentágono del envío de un grupo de 2 mil 500 soldados paracaidistas.

La portavoz presidencial aprovechó el encuentro con los reporteros en la Casa Blanca para anunciar que Trump y el presidente de China, Xi Xi Jinping se reunirán en Pekín los días 14 y 15 de mayo, sesión de los dos líderes que se había postergado por la guerra con Irán.

Leavitt, haciendo eco de las palabras de Trump de ayer, insistió en que la guerra con Irán ya la ganó Estados Unidos y que ahora Trump está dispuesto a “escuchar a los líderes de Irán” para concretar un acuerdo que permita el fin de las hostilidades y permita el flujo del petróleo.

Trump puso una prórroga de cinco días a los ataques del Pentágono contra la infraestructura energética, condicionada al avance en las negociaciones con los líderes de Irán para la paz y para que a más tardar este viernes permitan el flujo de cargueros de petróleo en el Estrecho de Ormuz.

“Si Irán no acepta su realidad, el presidente Trump está preparado para soltar el infierno… se destruiría a su fuerza área y al resto de sus capacidades de defensa”, agregó Leavitt, al abundar sobre los objetivos de las conversaciones.

El presidente Trump ha establecido que como resultado de las negociaciones con el gobierno de Irán quiere que la nación persa renuncie a su ambición de poseer armas nucleares y que se reabra el Estrecho de Ormuz al comercio internacional de hidrocarburos.

La Casa Blanca y el mandatario estadunidense han aclarado que los objetivos de su gobierno no son el reconstruir a Irán como nación ni que se dé en esa nación un proceso democrático, los intereses por ahora son el petróleo de la nación del Oriente Medio.