China insiste en que la "urgencia" es poner fin a la guerra en Irán y apoya esfuerzos diplomáticos

Una densa columna de humo se eleva tras un ataque con misiles iraníes en Tel Aviv, el martes 24 de marzo de 2026. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - Las autoridades de China han insistido este miércoles en que "la prioridad más urgente" en el contexto de la guerra en Irán es poner fin a los combates, tras recalcar que Pekín apoya "todos los esfuerzos" diplomáticos para que cesen las hostilidades.

En este sentido, subrayó que Pekín "apoya todos los esfuerzos que contribuyan a aliviar las tensiones, calmar la situación y restablecer el diálogo".

Estas declaraciones llegan cuando las autoridades de Pakistán se han ofrecido a "acoger" unas "conversaciones significativas" entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha apuntado a que podría facilitar conversaciones "concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso".

En la misma línea, países como Turquía y Omán han multiplicado los contactos diplomáticos toda vez que Trump ha cambiado de marcha en el conflicto en Irán y se abre ahora a relanzar un proceso de negociación con la República Islámica para estudiar una salida diplomática a la guerra.